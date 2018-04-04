3 مشروعات عملاقة تنتهي خلال 2018 في أسوان .. مجمع كيما 2 للأسمدة.. انطلاق أكبر مشروع للطاقة الشمسية ببنبان.. وتشغيل مستشفى إدفو العام.. فيديو وصور

افتتاح مجمع كيما 2 للأسمدة بتكلفة 11 مليار جنيه نهاية العام

التشغيل الفعلى لأكبر مشروع للطاقة الشمسية بقرية بنبان قريبا

تنفيذ مشروعات فى قطاع الصحة وباقى القطاعات الخدمية

بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء مكتبة مصر العامة بتكلفة 20 مليون جنيه

أسوان عاصمة الاقتصاد والثقافة الإفريقية والمشتى العالمي تنتظر تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية خلال عام 2018 ليكون عام خير يحمل معه كافة البشائر السعيدة على أهالي عروس الصعيد.من أبرز المشروعات التي ستشهد التشغيل خلال نهاية عام 2018 مجمع كيما 2 للأسمدة ( أمونيا – يوريا ) بتكلفة استثمارية تصل إلى 11 مليار جنيه، والذي يوفر نحو 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب خلال فترة الإنشاءات، وتسابق الشركات المنفذة له الزمن للانتهاء منه بنهاية العام الحالى ، وخاصة أن معدلات التنفيذ شهدت زيادة ملحوظة وصلت إلى 84 % ليساهم المصنع الجديد في توفير 500 ألف طن أمونيا سنويًا للأسواق المحلية والعالمية والإفريقي.ومصنع كيما 2 يقام على مساحة 150 ألف م2 بما يوازى 40 فدانا لإنتاج الأسمدة الأزوتية واليوريا، حيث يضم وحدة إنتاج الأمونيا بقدرات إنتاجية 1200 طن أمونيا فى اليوم حيث تم تركيب مكوناتها من المفاعل والمحولات الأولى والثانوية وأيضًا الملحقات الخاصة بها، بجانب إنتاج اليوريا بطاقة 1575 طنًا يوميًا بالإضافة إلى توفير 300 طن أمونيا يوميًا للمصنع القائم والتى ستجعل إنتاجية نترات النشادر التى تصدر للخارج تزيد من 100 ألف طن سنويًا إلى 220 ألف طن لتصل أرباح المصنع لنحو 11 مليار جنيه سنويًا ، فضلًا عن وجود قسم للمرافق لاستقبال المياه النقية وتحويلها لأقسام التبريد.كما سيشهد عام 2018 التشغيل الفعلي لأكبر مشروع للطاقة الشمسية بقرية بنبان التابعة لمركز دراو، وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة واللواء مجدى حجازى محافظ أسوان قاما فى 13 مارس الماضى بتدشين التشغيل الفعلى لمحطة إنفنتى للطاقة الشمسية بطاقة 50 ميجا وات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء وذلك ضمن المشروع القومى لإنتاج الكهرباء من 40 محطة شمسية بمنطقة بنبان وذلك بحضور المهندس محمد منصور رئيس شركة إنفنتى سولار وممثلى الشركات الاستثمارية والجهات التمويلية وبعض أهالى قرية بنبان .وأعرب الوزير عن سعادته بإطلاق تشغيل أول محطة للطاقة الشمسية في بنبان بأسوان بقدرة 50 ميجا وات، والتى تعد أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم.وأوضح شاكر، أن الهيئة قامت بالتعاقد مع شركة لإدارة المرافق (Facility Management)، التي قامت بالعديد من الأنشطة، منها إنشاء مكتب للتواصل الاجتماعي مع المجتمع المدني بمدينة أسوان، إنشاء مجمع سكني للعمالة، والتعاقد مع شركة مياه أسوان للتخلص من مياه الصرف الناتجة من الموقع، تعيين استشاري لدراسة المخاطر على الطريق الصحراوي السريع أمام الموقع لتفادي الحوادث نظرًا لكثافة السيارات بالموقع.وأشار وزير الكهرباء إلى أن هيئة الطاقة المتجددة قامت بتوفير مساحة 50 ألف متر مربع في الأرض الشاغرة وغير المستغلة بموقع بنبان لمدة عامين، لإقامة منطقة خدمات لوجيستية لصالح جميع المستثمرين بكونها ضرورة فنية لازمة لتنفيذ ما ورد بالموافقة البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة.وتابع بأنه جار التنسيق لإعداد برنامج تدريبي لشباب قرية بنبان علي تقنيات الطاقة الشمسية والمهارات الفنية اللازمة لأعمال مشروعات الخلايا الشمسية، وجارٍ التنسيق مع جمعية حصاد الخير لتنمية المجتمع بأسوان لتنفيذ البرنامج التدريبي على مدار ثمانية أسابيع لعدد (137) شابًا مصريًا.ولفت شاكر إلى جهود الشركة المصرية لنقل الكهرباء لربط تلك المشروعات بالشبكة الكهربائية القومية ، حيث تم إنشاء أربع محطات محولات تتضمن محطة محولات بنبان (1) (2) ، (3) ، (4) GIS جهد 22/220 ك.ف سعة 3×175م.ف.أ ، تم الانتهاء من محطة محولات بنبان (1) (2) ، والمحطتان الأخيرتان يجرى العمل بهما على قدم وساق ومن المنتظر الانتهاء منهما قريبًا .فيما أكد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان أن مشروع إنتاج الطاقة الشمسية ببنبان يعد بمثابة سد عالى جديد على أرض أسوان التى كانت ومازالت مصدر النماء والرخاء لمصر عبر العصور بمواردها وثرواتها المتعددة فهى تمثل حجر الزاوية فى إنتاج الطاقة والتى تعتبر من أهم التحديات التى تواجه مسيرة البناء والتعمير فى مصرنا الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مختلف المجالات والقطاعات التنموية والخدمية والاستثمارية.كما حرص مجدى حجازى على تقديم التهنئة باسم أهل أسوان جميعًا لرئيس الجمهورية بمناسبة انضمام مصر كعضو مؤسس فى التحالف الدولى للطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن أسوان بكافة أجهزتها ومؤسساتها التنفيذية والشعبية وأيضًا الأكاديمية والجامعية تفتح ذراعيها لمزيد من مشروعات الطاقة الشمسية ، وترحب بأى مشروع استثمارى يقام على أرضها ، وخاصة أن سواعد وعقول شبابها وأبنائها تتطلع لأن تكون فى مقدمة الصفوف لإنجاز مثل هذه المشروعات العملاقة والتى فى مقدمتها هذا المشروع القومى والحيوى .وأوضح حجازى أن ذلك يتواكب مع قيام المحافظة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بتنفيذ مبادرة رائدة لربط التعليم بسوق العمل خلال العام الدراسى الحالى بإفتتاح 6 فصول متخصصة للطاقة الشمسية بمدرسة بنبان الثانوية المشتركة بدراو تضم 180 طالبا وطالبة ،بجانب 5 فصول بمدرسة الرمادى قبلى الثانوية الصناعية بإدفو والتى ضمت 131 طالبا وطالبة ، لافتًا إلى أن ذلك يتوازى مع ضرورة تغير ثقافة وفكر الشباب والأسر الأسوانية بالاتجاه للتعليم الفنى المرتبط بسوق العمل وهو ما نلمسه من إقبال للالتحاق بفصول الطاقة الشمسية والتمريض .وطالب محافظ أسوان بضرورة إعداد تخطيط عمرانى شامل للمنطقة يضم كل ما نحلم به لأكبر مدينة شمسية ببنبان من الحقول ومرافق عامة وخدمات أساسية من مساكن للعاملين ومدرسة ومراكز طبية وتسويقية ، مؤكدًا على أهمية اتفاق واعتماد هذا المخطط العمرانى من الشركات والمجتمع المدني والمحافظة والوزارات والهيئات الحكومية.وأضاف المحافظ أن العمالة المطلوبة لتشغيل المشروع سيكون الأولوية للشباب الأسوانى وخاصة من أبناء قرية بنيان ومركز دراو والمحافظة بشكل عام .وفي قطاع الصحة جار إنشاء مستشفى إدفو العام ومخطط الانتهاء منها في 30 يونيو 2018، كما أن الرؤية المستقبلية في قطاع الصحة أنه جار توقيع بروتوكول مع جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان لتطوير مستشفيات المحافظة بالكامل وإنشاء المركز المصري الإفريقي لعلاج الأورام، وتدريب الكوادر الطبية بصفة مستمرة ودعم مشروعات تنموية لرفع المستوى المعيشي للمواطنين.وفى نفس الوقت تشهد العديد من القطاعات الخدمية الأخرى كالتعليم والشباب والرياضة وغيرها تنفيذ مشروعات مختلفة بها ومتوقع نهوها العام الحالى .كما بدأت الخطوات التنفيذية لإنشاء مكتبة مصر العامة بتكلفة 20 مليون جنيه والتي ستدعمها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكتبات مصر العامة برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، فضلًا عن الاستعانة ببعض الجهات المانحة ورجال الأعمال.