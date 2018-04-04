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بنات البلد

في 5 دقائق.. نظفي ثلاجتك واجعليها تلمع كالبريق

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 06:03 م
صدى البلد
رنا عصمت
تعاني العديد من السيدات من وجود رائحة كريهة في الثلاجة، وخاصةً في فصل الصيف، وقد يكون ذلك بسبب وجود طعام فاسد أو بصل وثوم غير مغلف، ما يتسبب في انتقال الرائحة إلى جميع الأطعمة وفسادها.

لذلك يجب العمل على تنظيف الثلاجة باستمرار مرة أسبوعيًا على الأقل للتأكد من صلاحية جميع الأطعمة ونظافتها، وسنتعرف في هذا التقرير على طريقة تنظيف الثلاجة بدون نقطة ماء واحدة وبحيلة واحدة فقط.

الطريقة:

قومي بإضافة كوب خل إلى زجاجة ملمع الزجاج الذي تستعملينه وستلاحظين الخليط أصبح أخضر بدل اللون الأزرق، وقومي برشه على الثلاجة ثم قومي بإزالة الأوساخ بفوطة من فوق إلى تحت.

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