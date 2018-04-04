محافظ الوادي الجديد يتفقد نموذجًا متنقلًا لبيع الخضروات.. صور

اطلع، اليوم، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على إحدى العربات المتنقلة الخاصة ببيع الخضروات والفاكهة "تروسيكل".



ووجه الزملوط بتدعيم مراكز المحافظة بمثل ذلك النموذج كفرص عمل للشباب، وكذلك للمساهمة في توفير الخضروات والفاكهة بجميع الأحياء بالمحافظة.



وأشار إلى ضرورة تعميم المشروع من خلال عرضه على الشباب بمواقع تجمعاتهم وتدعيم كل مركز بالمحافظة بعدد 10 تروسيكلات كفرص عمل يتم الإعلان عنها من خلال المراكز وبالتنسيق مع المحافظة وذلك بهدف القضاء على البطالة بين الشباب وخلق فرص عمل جديدة، على أن يتم توفير التروسيكلات للراغبين من الشباب بنظام الاقساط وبدون فوائد حتى يتم تسديد المبالغ المستحقة عليهم.