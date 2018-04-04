3 أشقاء يجبرون ميكانيكيًا على ارتداء قميص نوم انتقاما من والده بـ"أوسيم"

أجبر 3 اشقاء واثنان آخران، ميكانيكيا علي ارتداء قميص نوم حريمي والسير في احدى قري أوسيم، لاعتقادهم بقيام والد المجني عليه، باكراه والد الأشقاء الثلاثة علي توقيع ايصالات امانة، وتمكنت مباحث الجيزة من القاء القبض علي المتهمين وتحرير المجني عليه من بين ايديهم.



تلقي اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لامن الجيزة اخطارا من مركز شرطة اوسيم ببلاغ منصور . ن 68 سنة جزار بتضرره من شعبان . م 45 سنة تاجر ماشية باكراهه علي توقيع 6 ايصالات امانة تحت تهديد السلاح بعد حضوره للمزرعة ملكه وذلك بسبب خلافات مالية بينهما.



بدا فريق مباحث اوسيم بقيادة العميد ايهاب شلبي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد محمد عرفان مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة بفحص البلاغ وتم استدعاء المشكو في حقه والذي قرر انه لم يجبر الجزار علي توقيع ايصالات الامانة وانه حررها بمحض ارادته مقابل مديونيته له بمبلغ 97 الف جنيه قيمة تعاملات تجارية بينهما في بيع وتجارة ماشية وقدم ايصالات الامانة للنيابة العامة.



واشارت التحريات انه بفحص البلاغ تلقي مركز الشرطة بلاغا من اهالي القرية بقيام اشخاص باجبار شاب علي ارتداء قميص نوم حريمي والسير به في وسط القرية، وجه اللواء ابراهيم الديب مدير الادارة العامة للمباحث بسرعة الانتقال الي موقع البلاغ لفحصه وتبين قيام 3 من ابناء الجزار مستعينين بشخصين اخرين باجبار نجل تاجر الماشية علي ارتداء قميص النوم انتقاما من والده لاعتقادهم قيامه باجبار ابيهم علي توقيع ايصالات الامانة.



حررت القوة الامنية الشاب المجني عليه وتبين انه يدعي احمد . ش 23 سنة ميكانيكي نجل تاجر الماشية المبلغ ضده كما القت القبض علي المتهمين الخمسة وتمت احالة المحضر المحرر للنيابة العامة للتحقيق.