محافظ بورسعيد يوجه بإزالة الإشغالات فى الحرفيين بـ"الضواحي"..صور

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، توجيهاته، اليوم الأربعاء، بإزالة الاشغالات المخالفة بمنطقة الحرفيين في حي الضواحي.



كما وجه المحافظ، خلال جولته بمنطقة الحرفيين، بنقل كميات تجميع القمامة والفرز بالمنطقة والتي يعمل أصحابها بالمخالفة للقانون وفي غير الأماكن المخصصة لذلك إلى محطة تدوير القمامة.



وشدد محافظ بورسعيد علي رفع كافة المخالفات والاشغالات غير القانونية التي تعوق حركة الطريق، وتطبيق القانون بكل قوة لكل من يقوم بتجميع القمامة في الشوارع وغير الأماكن المعدة لذلك لما تمثله من خطورة علي المواطنين وتشويه المظهر الجمالي للشارع، موضحا أن تلك المنطقة سوف تكتسب أهمية كبرى نظرا أنها تعد مدخل بورسعيد من ناحية محور 30 يونيو.