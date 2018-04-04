استمرار الحملات الانضباطية على مستوى العاصمة.. صور

شنت أجهزة الأمن بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وبمشاركة الإدارة العامة للمباحث وقوات الأمن وشرطة المرافق حملة لتحقيق الإنضباط بالمناطق الهامة التي يرتادها عدد كبير من المواطنين.



وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط (257م حضر إشغال طريق – 1631 حالة إزالة إدارية – إدارة محل بدون ترخيص –41 بائع متجول – 67 محاضر تلوث بيئة – إزالة 6 فاترينة لبيع المأكولات – محضر عدم حمل شهادة صحية – محضر عربات فول– 2 لافتة إعلانات) .



وفي مجال المرور، تم تحرير 10286 نموذج 125 مرور و8460 مخالفة كلبش وحجز 12 توك توك وضبط 48 مخالفة مركبات بدون لوحات و 96 مخالفات سير النقل و1897 سحب رخصة و48 مخالفات دراجات بخارية و434 مخالفات متنوعة.



ومن المقرر مواصلة الحملات لحين القضاء على كافة المظاهر السلبية وإعادتها لمظهرها الحضاري بالتنسيق مع أجهزة المحافظة.