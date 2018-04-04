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عرفات: محاور الربط الجديدة مع موانئ الإسكندرية تساعد على انسيابية المرور

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 02:51 م
وزير النقل
وزير النقل
سامي عبد الرحمن _ أحمد أبوشوشة
أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل يرافقه اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري جولة تفقدية اليوم لمشروعات الطرق في غرب الإسكندرية ومحاور الربط مع موانئ الإسكندرية والدخيلة ،وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها

وتفقدا أعمال تنفيذ مشروع تطوير وتوسيع المحور التنموي لمدينة برج العرب والذي تبلغ تكلفته مليارا و٢٠٠ مليون جنيه شاملا الطريق وما به من كباري.

بدأت الجولة بتفقد الطريق من تمام استاد برج العرب حيث صرح الوزير أن المشروع يهدف الى تطوير الطريق الحالى وإنشاء طرق خدمة فى الاتجاهين للمسافة من الكافورى حتى ميدان الهوارية وامتداد الطريق شمالًا حتى سيدى كرير لافتا الى أنه يؤدى إلى الربط بين طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي ومدينة برج العرب وحتى سيدى كرير لخدمة مدينة برج العرب وربطها بالطريق السريعة وخدمة حركة المرور المتجهة إلى مطار برج العرب الدولي واستاد برج العرب.

وأوضح وزير النقل أن المرحلة الأولى بطول 13.5 كم. تشمل اتجاهين الأول من طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى إلى برج العرب وتم الانتهاء من التنفيذ بنسبة 100% لطريق الخدمة الأيمن (حارتين مروريتين) وكذلك الطريق الرئيسي الأيمن (ثلاث حارات مرورية ، والاتجاه الثاني من برج العرب إلى طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى حيث تم الانتهاء من التنفيذ بنسبة 85% لطريق الخدمة الأيسر (حارتين مروريتين) تم الانتهاء (متبقى فقط المنطقة امام الاستاد بطول 2.0 كم وجاري انهاء أعمال طبقة الاساس بها ومن المقرر انهاء أعمالها نهاية ابريل 2018 وكذلك تنفيذ بنسبة 80% للطريق الرئيسي الأيسر (ثلاث حارات مرورية ومن المقرر نهوه بنهاية مايو 2018.

واضاف ان المرحلة الثانية يبلغ طولها 5.50 كم حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بنسبة 70% في الاتجاه من ميدان الهوارية إلى سيدى كرير – مرورًا داخل بحيرة الثروة السمكية والانتهاء من تنفيذ الأعمال بنسبة 65% للمتجه من سيدى كرير إلى صينية الهوارية مرورًا داخل بحيرة الثروة السمكية والنهو المقرر فى نهاية اغسطس 2018 .

بعدها توجه الوزير لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بمنطقة العجمي بالطريق الساحلي الدولي السريع والذي بلغت نسبة التنفيذ به ٩٤ % حيث صرح الدكتور هشام عرفات ان المشروع تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة لوزارة النقل بتكلفة 370 مليون جنيه ويتكون المشروع من طريق سطحي بطول 2.30 كم وكوبرى ميناء الدخيلة بطول 1.300 كم، وكوبرى التعمير بطول 730 م ويعتبر أحد المشروعات العملاقة التي تنفذها وزارة النقل ممثلة في شركة النيل العامة لإنشاء الطرق وبتمويل من هيئة موانئ الإسكندرية.

واشار الى أن هناك أهمية كبيرة للمحور الجديد، حيث إن الشاحنات ستتوجه مباشرةً من ميناء الدخيلة إلى "الساحلي الدولي" دون الحاجة للعبور وسط مدينة الإسكندرية، وهو ما سينعكس إيجابيًا على انسيابية الحركة المرورية بالإسكندرية، حيث سيخفف الضغط على محور وادي القمر بالإسكندرية.

كما تابع وزير النقل أعمال تنفيذ مشروع إنشاء كوبرى 54 ميناء الإسكندرية بتكلفة 500 مليون جنيه والذى يعتبر الشريان الذى يمتد ليربط بين باب 54 ميناء الإسكندرية والطريق الدولى والساحلى ومحور التعمير، وذلك فى إطار الاهتمام بالمشروعات التنموية وتحسين جودة خدمات المرافق المقدمة للمواطن السكندرى حيث أكد الوزير على سرعة الانتهاء من هذا المشروع الهام حيث سيساهم هذا المشروع عقب الانتهاء من تنفيذه فى سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الكوبرى الساحلى الدولى، ليخفف من الزحام والضغط المرورى بشارع المكس ويقضي على ظاهرة سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب المحافظة التى تسبب الزحام وتضر بالأسفلت والطريق العام، ويصبح موازيًا كوبري باب 27 ميناء الإسكندرية الخاص بمنطقة القبارى.
عرفات: محاور الربط الجديدة مع موانئ الإسكندرية تساعد على انسيابية المرور
عرفات: محاور الربط الجديدة مع موانئ الإسكندرية تساعد على انسيابية المرور
عرفات: محاور الربط الجديدة مع موانئ الإسكندرية تساعد على انسيابية المرور
عرفات: محاور الربط الجديدة مع موانئ الإسكندرية تساعد على انسيابية المرور
عرفات: محاور الربط الجديدة مع موانئ الإسكندرية تساعد على انسيابية المرور
عرفات: محاور الربط الجديدة مع موانئ الإسكندرية تساعد على انسيابية المرور
عرفات: محاور الربط الجديدة مع موانئ الإسكندرية تساعد على انسيابية المرور
عرفات: محاور الربط الجديدة مع موانئ الإسكندرية تساعد على انسيابية المرور
عرفات: محاور الربط الجديدة مع موانئ الإسكندرية تساعد على انسيابية المرور
عرفات: محاور الربط الجديدة مع موانئ الإسكندرية تساعد على انسيابية المرور
عرفات: محاور الربط الجديدة مع موانئ الإسكندرية تساعد على انسيابية المرور
عرفات: محاور الربط الجديدة مع موانئ الإسكندرية تساعد على انسيابية المرور
عرفات: محاور الربط الجديدة مع موانئ الإسكندرية تساعد على انسيابية المرور
عرفات: محاور الربط الجديدة مع موانئ الإسكندرية تساعد على انسيابية المرور
عرفات: محاور الربط الجديدة مع موانئ الإسكندرية تساعد على انسيابية المرور
عرفات: محاور الربط الجديدة مع موانئ الإسكندرية تساعد على انسيابية المرور
عرفات: محاور الربط الجديدة مع موانئ الإسكندرية تساعد على انسيابية المرور
عرفات: محاور الربط الجديدة مع موانئ الإسكندرية تساعد على انسيابية المرور

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