محافظ جنوب سيناء يشهد ختام بطولة الجمهورية للملاكمة بشرم الشيخ

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ختام بطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2003 بمركز شباب شرم الشيخ



وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري والافريقي للملاكمة واللواء عبد الفتاح حلمي مستشار المحافظ للإعلام و محمد فتحي مدير عام الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء ونجيب العيسوى رئيس منطقه الملاكمه و مندوبي الادارة العامة للموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة المشرفين على المشروع القومي للناشئين والمشارك بعدد 50 لاعبا في فاعليات البطولة من اصل 350 لاعبا يمثلون 15 محافظه.



أعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته بإقامة بطولة الجمهورية للملاكمة بمركز شباب شرم الشيخ لما له عظيم الأثر في نفوس ناشئي اللعبة من مواليد 2003 لزيارتهم مدينه شرم الشيخ والتعرف على معالم بلادهم.



كما اشاد اللواء خالد فوده بالقائمين بتنظيم بطولة الجمهورية للملاكمة وظهورها بالشكل الجيد والذي يضاهي البطولات الدولية كما قدم محافظ جنوب سيناء شهادات التقدير لكل المشاركين في البطولة ومكافئة ماليه لكل الفائزين بالمركز الاول .



واعرب الدكتور عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة عن شكرة وتقديرة للسيد اللواء خالد فوده لحضورة فاعليات ختام بطولة الجمهورية للملاكمة كما أشاد غنيم بمستوى اللاعبين المشاركين في البطولة .