مطار القاهرة يجري تجربة إخلاء لمواجهة الطوارئ والأزمات

بدأت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المحاسب مجدى إسحاق اليوم، إجراء التدريبات اللازمة على خطة إخلاء المبنى الإدارى والمالى للوقوف على الاستعداد ومواجهة الازمات الطارئة والتى سوف يتم تنفيذها يوم الثلاثاء 17 أبريل الجاري.



وشارك فى الاجتماع جميع الجهات بالشركة وكذلك الجهات الخارجية المعاونة (الاطفاء والاسعاف والامن والحجر الصحى والارشاد والبيئة والسلامة الجوية) وذلك برئاسة اللواء عادل ثابت رئيس قطاع العمليات وكابتن ناصر عفيفى مدير عام الادارة العامة لعمليات الطوارئ وإدارة الازمات وكابتن محمد هشام صبحى مدير مركز العمليات.



وتم خلال الاجتماع مراجعة التجارب السابقة والوقوف على سلبيات وايجابيات تجارب الاخلاء والتأكيد على جميع المشاركين بتفادى كل السلبيات والتأكد على صلاحية جميع الاجهزة واستعدادتها وتلقين العاملين المدربين على إخلاء الموظفين ومراجعة السيناريو معهم من جديد.