شاب يخترع جهازًا لإرسال رسم القلب للطبيب عبر الإنترنت .. فيديو

قال محمود عبد المحسن، خريج كلية الهندسة جامعة المنوفية، إنه "اخترع جهازا يتيح إرسال رسم القلب إلى الطبيب عن طريق الإنترنت في أي مكان في العالم"، مشيرا إلى أن "الجهاز الذي اخترعه يتم استخدامه في مستشفى مجدي يعقوب للقلب، ومستشفى العربي، ومستشفى الخارجة العام".



وأضاف عبد المحسن، في حوار مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «صباح دريم» المذاع على فضائية «دريم» أن "الجهاز صناعة مصرية بالكامل دون الاستعانة بأي خبرة أجنبية"، مشيرا إلى أن جهازه حصل على براءة اختراع، وحصل على جائزة جنيف لعام 2015.



وأوضح أن الجهاز يمكن استخدامه في سيارات الإسعاف لمعرفة أقرب وأفضل مستشفى تناسب حالة المريض، مشيرا إلى أن الجهاز من صناعة خريجي كلية الهندسة بجامعة المنوفية.