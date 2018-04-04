ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاب يخترع جهازًا لإرسال رسم القلب للطبيب عبر الإنترنت .. فيديو

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 02:38 م
أرشيفية
أرشيفية
عمرو ممدوح
قال محمود عبد المحسن، خريج كلية الهندسة جامعة المنوفية، إنه "اخترع جهازا يتيح إرسال رسم القلب إلى الطبيب عن طريق الإنترنت في أي مكان في العالم"، مشيرا إلى أن "الجهاز الذي اخترعه يتم استخدامه في مستشفى مجدي يعقوب للقلب، ومستشفى العربي، ومستشفى الخارجة العام".

وأضاف عبد المحسن، في حوار مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «صباح دريم» المذاع على فضائية «دريم» أن "الجهاز صناعة مصرية بالكامل دون الاستعانة بأي خبرة أجنبية"، مشيرا إلى أن جهازه حصل على براءة اختراع، وحصل على جائزة جنيف لعام 2015.

وأوضح أن الجهاز يمكن استخدامه في سيارات الإسعاف لمعرفة أقرب وأفضل مستشفى تناسب حالة المريض، مشيرا إلى أن الجهاز من صناعة خريجي كلية الهندسة بجامعة المنوفية.

ترشيحاتنا

إسرائيل تعلن إحباط استهداف سفينة حربية ومحاولة اختطاف 12 جنديا

السفير الألماني يهدى قميص منتخب بلاده لـ"الخطيب"

حسن شحاتة يوجه رسالة مهمة لنجوم الزمالك وإيهاب جلال

حكام سيناء يستنجدون بالجبلاية ووزير الرياضة بسبب «معروف»

علي جمعة يوضح مشروعية عودة الزوج المخلوع لزوجته بعد يومين من صدور الحكم

شاهد.. هاشتاج "الاحتفاء بولي العهد مطلب شعبي‬⁩" يشعل تويتر

فضيحة.. "جونسون" اتهم روسيا في قضية الجاسوس سكريبال دون دليل

الجريدة الرسمية تنشر قرار تأجيل تجنيد طلبة كلية علوم الأرض

"الوزراء": مصر مهتمة بالتجربة المغربية في صناعة السيارات «فيديو»

بعد التمويل القطرى.. تنظيم الإخوان الدولى يدعو سعد الدين ابراهيم لاجتماع في تركيا

شاهد .. لحظة الحكم على 190 إخوانيا في سوهاج

الخبراء يدقون ناقوس الخطر.. الحوت الأزرق لعبة قاتلة.. تهديدات وعمليات ابتزاز وقوانينها لا تسمح بالانسحاب.. 10 علامات تكشف دخول طفلك دائرة الخمسين يوما قبل الانتحار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حياة الفهد ترد على شائعة وفاتها بصورة على "إنستجرام"

"أقبح" 10 حيوانات فى العالم .. جميعها على قيد الحياة .. صور

شاهد.. هاشتاج "الاحتفاء بولي العهد مطلب شعبي‬⁩" يشعل تويتر

"قصقوصة" بورسعيد تغزو "شرم الشيخ للمسرح الشبابي".. صور

كشف أثري جديد في واحة سيوة.. صور

فيديو

شاب يخترع جهازًا لإرسال رسم القلب للطبيب عبر الإنترنت .. فيديو
السفيرة منى عمر: نتوقع خروج اجتماع الخرطوم بحل للنقاط الخلافية..فيديو
حي العجوزة يبدأ بإزالة تعديات نادي الزمالك النهري.. "صور وفيديو"
حضري نيوكي بالبطاطا وصوصات متنوعة صيامي
الأطفال يغنون "قالوا ايه" خلال احتفال الداخلية بيوم اليتيم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟