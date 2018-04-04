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ننشر أسعار وطرق تصنيع "الرنجة والفسيخ والملوحة" قبل شم النسيم .. فيديو

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 06:02 م
صدى البلد
أحمد قطب - عدسة:أبانوب نبيل
يعد تناول "الفسيخ والرنجة والملوحة " فى أعياد الربيع وشم النسيم عادات المصريين منذُ القدم ، ويعتبر سمك الفسيخ نوع من أنواع سمك البوري و الذي يتم تحضيره عادة بطريقة مختلفة عن أي وصفة من وصفات السمك المعتاد تحضيرها بالطرق التقليدية ويمتاز الفسيخ برائحته النفاذة ، أما الرنجة فهى من الأسماك المجففة المالحة.

وفى هذا الصدد، توجهت عدسة "صدي البلد" لرصد أسعار و طرق تمليح الفسيخ والملوحة والسردين وأسباب التسمم بعد تناول هذه الانواع من الاسماك في شم النسيم .

في البداية أكد شادي شاهين صاحب أحد محلات الفسيخ الشهيرة في منطقة وسط البلد، أن أسعار الفسيخ والملوحة والسردين والرنجة ثابتة من العام الماضي حيث أن سعر كيلو الفسيخ هذا العام يتراوح بين 120 و160 جنيها، , والرنجة من 50 : 60 جنيها والملوحة من 100: 130 جنيها والسردين من 50: 60 جنيها .

وأضاف "شاهين" أن السمك المستخدم في الفسيخ هو السمك البوري بالإضافة إلى استخدام سمك السردين وفي الملوحة يتم استخدام سمك "رالي" وهو يعيش في النيل ، موضحًا أنه يتم تصنيع الرنجة من سمك المهرجين و يعيش في هولندا .

وأوضح شادي شاهين أن طريقة تمليح الفسيخ والملوحة والسردين تعتبر واحدة وتختلف فقط في مدة التمليح حيث أنه يتم التمليح عن طريق وضع السمك في برميل خشبي مضاف له ملح وتتراوح مدة تمليح الفسيخ من 7 أيام الي 45 يوم أما الملوحة وقت مقارب للفسيخ ، لافتًا إلى أن الرنجة يتم تصنيعها في مصانع عن طريق مكن وليس يدويًا .

وأشار شاهين إلى أن كل عام مع اقتراب شم النسيم تزداد الشائعات عن التسمم بسبب تناول الفسيخ مما يزيد الإقبال من قبل زبائننا على الشراء لثقتهم بالمتجر ومنتجاته ، مردفًا ان أسباب التسمم يرجع إلى سوء جودة السمك بالإضافة الي عدم تنظيف السمكة جيدا اثناء تجهيزها وتصنيعها وعرضها .

وأكد شادي شاهين ان حركة البيع والشراء جيدة في الفترة الحالية مقارنة بالعام الماضي في نفس الفترة ، متوقعًا زيادة الإقبال مع الإقتراب لأعياد الربيع وشم النسيم.
ننشر أسعار وطرق تصنيع "الرنجة والفسيخ والملوحة" قبل شم النسيم .. فيديو
ننشر أسعار وطرق تصنيع "الرنجة والفسيخ والملوحة" قبل شم النسيم .. فيديو
ننشر أسعار وطرق تصنيع "الرنجة والفسيخ والملوحة" قبل شم النسيم .. فيديو
ننشر أسعار وطرق تصنيع "الرنجة والفسيخ والملوحة" قبل شم النسيم .. فيديو
ننشر أسعار وطرق تصنيع "الرنجة والفسيخ والملوحة" قبل شم النسيم .. فيديو
ننشر أسعار وطرق تصنيع "الرنجة والفسيخ والملوحة" قبل شم النسيم .. فيديو
ننشر أسعار وطرق تصنيع "الرنجة والفسيخ والملوحة" قبل شم النسيم .. فيديو
ننشر أسعار وطرق تصنيع "الرنجة والفسيخ والملوحة" قبل شم النسيم .. فيديو
ننشر أسعار وطرق تصنيع "الرنجة والفسيخ والملوحة" قبل شم النسيم .. فيديو
ننشر أسعار وطرق تصنيع "الرنجة والفسيخ والملوحة" قبل شم النسيم .. فيديو
ننشر أسعار وطرق تصنيع "الرنجة والفسيخ والملوحة" قبل شم النسيم .. فيديو
ننشر أسعار وطرق تصنيع "الرنجة والفسيخ والملوحة" قبل شم النسيم .. فيديو

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