ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إحالة 8 صيادلة في المنوفية للجنة التأديب بالنقابة .. وإلغاء 11 رخصة

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 02:49 م
نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة
محمد احمد
قررت لجنة التحقيقات بنقابة الصيادلة بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد نبيل بالنيابة الإدارية، إحالة الصيدلي " م.س " للجنة التأديب بالنقابة العامة للصيادلة لمخالفته قانون مزاولة مهنة الصيدلة ولوائح آداب المهنة وانتهاكه حقوق جموع الصيادلة والحنث بقسم المهنة بإعارة اسمه وصفته المهنية لغير مستحقيها من أصحاب سلاسل الصيدليات والتسبب فى تواجد منافسة غير نزيهة بين زملاءه بما يضر مع صالح المهنة وصالح المجتمع وهو الأمر الذى يستوجب عقوبة قد تصل للشطب من سجلات النقابة .

كما قررت اللجنة إحالة 7 صيادلة آخرين للجنة التأديب بالنقابة العامة فى مخالفات نُسبت اليهم لإعارة أسماءهم لغير صيادلة ومخالفة آداب ولوائح المهنة.

وقال الدكتور محمود قصد، المتحدث باسم نقابة صيادلة المنوفية، أن اللجنة قررت إلغاء ٦ مشاريع لصيدليات لغير صيادلة كما ساهمت فى إلغاء ٥ رخص صيدليات بالتعاون مع ادارة الصيدلة بعد التحقق من تملكها لغير صيادلة بما يضر بمصلحة المهنة والمجتمع.

وأكد قصد، بأن النقابة تسعى جاهدة على دعم ابنائها الشرفاء وتطهير ثوب صيادلة المنوفية من العناصر المخالفة التى تُسئ لنفسها وزملاؤها ومهنتها بانتهاك آداب المهنة وإعارة إسمها لأصحاب السلاسل ولغير الصيادلة فلن يجدوا من النقابة غير كل شدة وحزم.

ترشيحاتنا

شاهد .. لحظة الحكم على 190 إخوانيا في سوهاج

«شركات السياحة»: «بصمة العين» تهدد موسم العمرة لهذا العام «فيديو»

اللجنة الأولمبية تكشف حقيقة حل "مجلس الزمالك"

تعرف على موعد مباراة ليفربول مع مانشستر سيتي اليوم والقنوات الناقلة لها

أسرة خفير أكتوبر عذبت عامل حتى الموت.. هدد ابنتهم بصورها

الأرصاد: نشاط للرياح على أنحاء الجمهورية كافة.. فيديو

الزمالك يتخذ قرارا عاجلا بشأن ايهاب جلال

شاهد.. هاشتاج "الاحتفاء بولي العهد مطلب شعبي‬⁩" يشعل تويتر

وفاة ابنة شقيقة أحمد سليمان والعزاء بالمنصورة

مجلس الزمالك يعقد جلسة مع وزير العدل لمناقشة أزمات النادي المالية

وزير النقل يتابع تنفيذ جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية .. صور

مدرب الزمالك يطلب التعاقد مع بوركينى وكولومبي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حياة الفهد ترد على شائعة وفاتها بصورة على "إنستجرام"

"أقبح" 10 حيوانات فى العالم .. جميعها على قيد الحياة .. صور

شاهد.. هاشتاج "الاحتفاء بولي العهد مطلب شعبي‬⁩" يشعل تويتر

"قصقوصة" بورسعيد تغزو "شرم الشيخ للمسرح الشبابي".. صور

كشف أثري جديد في واحة سيوة.. صور

فيديو

شاب يخترع جهازًا لإرسال رسم القلب للطبيب عبر الإنترنت .. فيديو
السفيرة منى عمر: نتوقع خروج اجتماع الخرطوم بحل للنقاط الخلافية..فيديو
حي العجوزة يبدأ بإزالة تعديات نادي الزمالك النهري.. "صور وفيديو"
حضري نيوكي بالبطاطا وصوصات متنوعة صيامي
الأطفال يغنون "قالوا ايه" خلال احتفال الداخلية بيوم اليتيم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟