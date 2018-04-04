إحالة 8 صيادلة في المنوفية للجنة التأديب بالنقابة .. وإلغاء 11 رخصة

قررت لجنة التحقيقات بنقابة الصيادلة بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد نبيل بالنيابة الإدارية، إحالة الصيدلي " م.س " للجنة التأديب بالنقابة العامة للصيادلة لمخالفته قانون مزاولة مهنة الصيدلة ولوائح آداب المهنة وانتهاكه حقوق جموع الصيادلة والحنث بقسم المهنة بإعارة اسمه وصفته المهنية لغير مستحقيها من أصحاب سلاسل الصيدليات والتسبب فى تواجد منافسة غير نزيهة بين زملاءه بما يضر مع صالح المهنة وصالح المجتمع وهو الأمر الذى يستوجب عقوبة قد تصل للشطب من سجلات النقابة .



كما قررت اللجنة إحالة 7 صيادلة آخرين للجنة التأديب بالنقابة العامة فى مخالفات نُسبت اليهم لإعارة أسماءهم لغير صيادلة ومخالفة آداب ولوائح المهنة.



وقال الدكتور محمود قصد، المتحدث باسم نقابة صيادلة المنوفية، أن اللجنة قررت إلغاء ٦ مشاريع لصيدليات لغير صيادلة كما ساهمت فى إلغاء ٥ رخص صيدليات بالتعاون مع ادارة الصيدلة بعد التحقق من تملكها لغير صيادلة بما يضر بمصلحة المهنة والمجتمع.



وأكد قصد، بأن النقابة تسعى جاهدة على دعم ابنائها الشرفاء وتطهير ثوب صيادلة المنوفية من العناصر المخالفة التى تُسئ لنفسها وزملاؤها ومهنتها بانتهاك آداب المهنة وإعارة إسمها لأصحاب السلاسل ولغير الصيادلة فلن يجدوا من النقابة غير كل شدة وحزم.