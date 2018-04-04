ضبط 17 مخالفة تموينية بمطروح

أعلن السيد أبو اليزيد مدير مديرية التموين بمطروح عن قيام حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز بناء علي توجيهات محافظ مطروح .



واضاف ان الحملة أسفرت عن تحرير 17مخالفة بمدينة مرسي مطروح تتعلق ببعض المخابز البلدية المخالفة والمحلات التجارية التي تقوم بعرض و بيع لحوم بدون غطاء وعرض و بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية و مخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع وتم تحرير المحاضر وجميعها أحيلت المحاضر للنيابة العامة للنظر والتصرف .



ومن جانبه شدد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح علي ضرورة تكثيف الحملات التموينية علي مراكز المحافظة الثمانية بالحملات التموينية تضمن ضبط الأسعار من السلع المدعمة من الدولة وتضبط المخالفين وذلك حرصًا على مصلحة المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه .

