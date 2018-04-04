ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 17 مخالفة تموينية بمطروح

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 02:50 م
صورة أرشيفية - سلع
صورة أرشيفية - سلع غذائية
نور محمود
أعلن السيد أبو اليزيد مدير مديرية التموين بمطروح عن قيام حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز بناء علي توجيهات محافظ مطروح .

واضاف ان الحملة أسفرت عن تحرير 17مخالفة بمدينة مرسي مطروح تتعلق ببعض المخابز البلدية المخالفة والمحلات التجارية التي تقوم بعرض و بيع لحوم بدون غطاء وعرض و بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية و مخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع وتم تحرير المحاضر وجميعها أحيلت المحاضر للنيابة العامة للنظر والتصرف .

ومن جانبه شدد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح علي ضرورة تكثيف الحملات التموينية علي مراكز المحافظة الثمانية بالحملات التموينية تضمن ضبط الأسعار من السلع المدعمة من الدولة وتضبط المخالفين وذلك حرصًا على مصلحة المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه .

ترشيحاتنا

هنية يهاتف أمير قطر ووزير الخارجية الإيراني .. لهذا السبب

حكام سيناء يستنجدون بالجبلاية ووزير الرياضة بسبب «معروف»

ابنة حمدي الفخراني تستغيث على "الفيسبوك" بسبب الحوت الازرق

أسرة خفير أكتوبر عذبت عامل حتى الموت.. هدد ابنتهم بصورها

مفاجأة.. المنافس الأول لصلاح على لقب أفضل لاعب في إنجلترا يمنح صوته للفرعون

مدير "الوكالة الوطنية للمنشطات" يكشف حقيقة منع صلاح من اللعب في المونديال

الخبراء يدقون ناقوس الخطر.. الحوت الأزرق لعبة قاتلة.. تهديدات وعمليات ابتزاز وقوانينها لا تسمح بالانسحاب.. 10 علامات تكشف دخول طفلك دائرة الخمسين يوما قبل الانتحار

ايهاب جلال يعنف لاعبي الزمالك ويشيد بلاعب واحد فقط

كيت ونسليت تظهر مع زوجها الأصغر منها في مطار جون كينيدي

الزمالك يتخذ قرارا عاجلا بشأن ايهاب جلال

حسن شحاتة يوجه رسالة مهمة لنجوم الزمالك وإيهاب جلال

شاهد .. لحظة الحكم على 190 إخوانيا في سوهاج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حياة الفهد ترد على شائعة وفاتها بصورة على "إنستجرام"

"أقبح" 10 حيوانات فى العالم .. جميعها على قيد الحياة .. صور

شاهد.. هاشتاج "الاحتفاء بولي العهد مطلب شعبي‬⁩" يشعل تويتر

"قصقوصة" بورسعيد تغزو "شرم الشيخ للمسرح الشبابي".. صور

كشف أثري جديد في واحة سيوة.. صور

فيديو

شاب يخترع جهازًا لإرسال رسم القلب للطبيب عبر الإنترنت .. فيديو
السفيرة منى عمر: نتوقع خروج اجتماع الخرطوم بحل للنقاط الخلافية..فيديو
حي العجوزة يبدأ بإزالة تعديات نادي الزمالك النهري.. "صور وفيديو"
حضري نيوكي بالبطاطا وصوصات متنوعة صيامي
الأطفال يغنون "قالوا ايه" خلال احتفال الداخلية بيوم اليتيم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟