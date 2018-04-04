مستشار المفتي : إمام المسجد أولى بصلاة الجنازة من أقارب المتوفي

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن هناك اختلافا بين العلماء في ترتيب الناس في أحقية الصلاة على الميت.



وأضاف "عاشور" خلال لقائه بـ"دقيقة فقهية" فى إجابته على سؤال « من أحق بصلاة الجنازة على الميت إمام المسجد أم أقرباء الميت؟ »، أن من العلماء من قال نقدم ذي الولاية كالإمام الذي ولاه صاحب السلطة كإمام المسجد، وبعضهم قال نقدم أقرب الناس اليه من ناحية العصبة اى من ناحية من يرثه، ولكن الأمر في هذا نرجع فيه إلى العرف الموجود.



وأشار الى أن الأصل فى العرف الأن أننا نقدم إمام المسجد لأنه أعلم بشروط وأركان صلاة الجنازة وأنه يجعل الناس يتفقون على أمر واحد فلذلك ندعي إمام المسجد المعين من قبل وزارة الأوقاف هو الذي يصلي، وإذا أراد أن يصلى عليه من أقاربه فيكون هذا بطلب من إمام المسجد.