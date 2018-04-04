إبراهيموفيتش يتحدى كريستيانو رونالدو

أشاد نجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، بالهدف "الرائع" لنجم ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، من ركلة خلفية مزدوجة، في مرمى يوفنتوس الإيطالي، لكنه تحداه أن يسجل من مسافة 40 مترًا.



وقال إبراهيموفيتش، في تصريح لشبكة "إي. إس. بي. إن"، تعليقًا على هدف "الدون": "كان جيدًا.. لكنه عليه محاولة التسجيل من مسافة 40 مترًا".



وكان إبرا أحرز هدفًا من مسافة 40 مترًا، في مباراته الأولى مع فريقه الجديد لوس أنجلوس جالاكسي، الذي انتقل إليه من مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وعرف عن إبراهيموفيتش تسجيله أهدافًا خارقة، خاصة الذي أحرزه بمرمى إنجلترا في نوفمبر 2012، بمقصية من مسافة 25 مترًا.



وقاد كريستيانو فريقه ريال مدريد إلى الفوز في معقل يوفنتوس 3-0، بإحرازه هدفين، قبل صناعة الثالث للبرازيلي مارسيلو، وقربه من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.