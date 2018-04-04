أمين الفتوى : «سوف» من جنود الشيطان للمماطلة في أداء العبادات

حذر الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من المماطلة والتسويف في أداء الأعمال الصالحة والعبادات والتوبة إلى الله تعالى، كأن يقول العاصي «سوف أتوب».





وأضاف «ممدوح» خلال بث مباشر لدار الإفتاء على «فيسبوك»، أنه على الإنسان العاصي أن يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى، وأن يكون عنده الهمة والنشاط لأداء العبادة، وألا يؤخرها، فـ«سوف» التي كثير من الناس يرددونها في المماطلة والتسويف تعد من جُند الشيطان، الذي يوغي بها العباد لتأخير التوبة.



