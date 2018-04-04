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حوادث

ضبط 3 عاطلين بحوزتهم نصف كيلو هيروين في أكتوبر

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 02:49 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
مني حسين - أحمد مهدي
نجحت الاجهزة الامنية، بمديرية امن الجيزة بإشراف اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة في ضبط ٣ عاطلين بحوزتهم نصف كيلو هيروين.

وردت معلومات اكدتها التحريات لقسم شرطة اول اكتوبر، تفيد بقيام ٣ عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة، وعلي الفور شكل اللواء ابراهيم الديب مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة فريق لضبط المتهمين.

وعقب تقنين الاجراءات نجحت فرق المباحث بقيادة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث اكتوبر، والمقدم اسلام المهداوي رئيس مباحث اول اكتوبر، في ضبط المتهمين.

حيث تم ضبط المتهم الاول س س عاطل ٣٩ سنة وبحوزته ٢٠٠ جرام هيروين، والمتهم الثاني ه أ عاطل ٤٦ سنة وبحوزته ١٣ جرام هيروين، والمتهم الثالث ك ا ٣٠ سنة وبحوزته ٢٥٠ جرام هيروين وفرد خرطوش ومبلغ ١٩١٨٠ جنيها.

وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار في المواد المخدرة، وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة.

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