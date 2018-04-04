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أخبار البلد

مسئولو التعليم يشاركون في ورش عمل احتفالية اليوم العالمي للتوحد

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 02:51 م
صدى البلد
ياسمين بدوي
أكد الإعلامي أحمد خيرى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أنه تم عقد ورش عمل خلال احتفالية اليوم العالمي للتوحد الذى أقيم بمقر صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، برعاية وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحرصت قيادات الوزارة فيها على الالتقاء بطلاب التوحد المبدعين.

وأثناء الورشة، أعرب هشام السنجري رئيس قطاع الخدمات والأنشطة عن مدى انبهاره بما شاهده من قدرات ومهارات قد لا تتواجد في الأصحاء، نتعلم منهم معنى الإصرار، وحب التميز.

فيما أشاد الدكتور ياسر عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والمشرف على التعليم الخاص والدولي، بتفوق طلاب التوحد، مشيرًا إلى أن أحد الطلاب تميز بحفظ القرآن كله، وليس هذا فقط بل عنده موهبة الرسم ومهارة في السباحة.

وأوضحت الدكتورة دينا برعي مستشار الوزير للتقويم التربوي وتطوير الامتحانات أنها خاضت تجربة متميزة، حيث قابلت أحد الطلاب والذى تحدث معها بمنتهى الثقة في النفس، مشيرة إلى براعته في التعامل مع الأرقام والقيام بأعقد العمليات الحسابية.

وأضافت عبير إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي أن هؤلاء الطلاب يعدون فخرا للوزارة ولمصر بل للعالم كله، فهم بحق مثال للتحدي والإرادة، وطلاب لا يعرفون المستحيل.

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