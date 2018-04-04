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"الوزراء": مصر مهتمة بالتجربة المغربية في صناعة السيارات «فيديو»

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 02:53 م
صدى البلد
مي فهمي
قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن لقاء رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بالحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وتناول بعض الجوانب الاقتصادية بينهما.

وأضاف "سلطان" خلال مداخلة هاتفية بفضائية اكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن مصر مهتمة جدًا بالتجربة المغربية في مجال صناعة السيارات فهي تجربة رائدة، وهناك اتفاق على أن يتم التعاون بين البلدين في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه جرى التطرق إلى التبادل التجاري بين مصر والمغرب وزيادة التعاون في هذا المجال.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اللقاء لم يشهد توقيع اتفاقيات ولكنها فرصة جيدة لدفعة جديدة في العلاقات بين البلدين.

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