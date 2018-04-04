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حوادث

النقض ترفض طعن المتهمين بـ«إحراق سيارة شرطة الطالبية»

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 02:50 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
محمد عبدالله
قضت محكمة النقض، برفض طعن إسلام مصطفي علوان ومحمد جمال صبري شكلًا وبقبول طعن المتهم الأول هشام شعبان حسن شكلًا وفي الموضوع بتصحيح الحكم بجعل العقوبة المقيدة للحرية لمدة 3 سنوات في اتهامهم بالتجمهر.

صدر القرار برئاسة المستشار فتحي جودة وسكرتيريه أحمد هشام، فيما حمل الطعن رقم 20832 لسنة 86 ق.

كانت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، عاقبت حضوريا المتهم هشام شعبان حسن بالسجن المشدد 10 سنوات، وإسلام مصطفى علوان، ومحمد جمال صبري بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانتهم بالاشتراك في التجمهر وإحراق سيارة شرطة بمنطقة الطالبية.

فيما أسندت النيابة العامة، للمتهمين تهم بأنهم خلال الفترة من 26 يناير 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزة، اشتركوا في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بغرض الإخلال بالأمن العام، كما تظاهروا دون إخطار الجهات المختصة كما أنهم كان معهم أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة، وخربوا أملاكًا عامة مملوكة للدولة منها أتوبيس نقل عام.

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