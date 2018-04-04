لويس إنريكي: قيادة ميسي سهلة للغاية

أكد المدرب السابق لبرشلونة، لويس إنريكي أن "قيادة ليونيل ميسي سهلة للغاية"، مبرزًا أن المهاجم الأرجنتيني "جعلنا ندرك أننا فريق وأنه يحتاج لباقي اللاعبين".



وردًا على سؤاله حول مدى تعقيد قيادة مهاجم برشلونة، قال إنريكي في مقابلة نشرت على قناة الدراج إيبون ثوجاستي على يوتيوب، إن هذا الأمر كان "غاية في السهولة"، مؤكدًا أن كل النجوم الكبار الذين لعبوا تحت إمرته في النادي الكاتالوني (ميسي والأوروغوياني لويس سواريز وأندريس إنييستا) لديهم "فكرة فردية عن اللعب وليست جماعية".



وأضاف: "ميسي بسلوكه جعلنا ندرك أننا فريق وأنه يحتاج للباقين.. إنه يتولى قيادة الأوروكسترا في كثير من المباريات، ولديه كل ما يتطلبه الأمر للقيام بذلك".



وحول رحيله عن تدريب الفريق الكاتالوني، أكد: "كنت متأكد من قرار رحيلي عن البرسا ولم أندم، وجهت كل طاقاتي للفريق وللنادي وللاعبين، لكن حين ترى النهاية قادمة من الأفضل استيعابها وقبولها".



وحول مستقبله في التدريب، اعترف إنريكي: "إنني أعمل من أجل المال مثل أي شخص، لكن أيضًا من أجل الحافز، دربت أفضل لاعبين في العالم ولا يوجد أي ناد آخر لديه نفس مستوى اللاعبين الذين دربتهم، يجب أن يكون هناك تحد كبير يدفعني للعودة للإدارة الفنية".



وردًا على سؤاله ما إذا كان يتطلع لتدريب منتخب إسبانيا، أكد أن مدرب "لاروخا"، جولين لوبيتيجي "يقدم عملًا جيد جدًا".



وأضاف: "قد يحين دوري في المنتخب في عام ما، لكنني لا أعلم..الأمر يتوقف على ما إذا طلب مني ذلك، تلقيت عرضًا من أحد الأندية لتولي إدارته الفنية، لكن يجب أن يكون الأمر محفزًا بالنسبة لي".