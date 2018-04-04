التحقيق في اعتداءات جنسية على لاعبي جمباز في الأرجنتين

كشف خيراردو ويرزين رئيس اللجنة الأولمبية الأرجنتينية أنه تقدم بشكوى أمام السلطات القضائية للبلاد ادعى فيها قيام أحد مدربي المنتخبات الوطنية التابعة للاتحاد الأرجنتيني للجمباز بالاعتداء الجنسي على بعض الرياضيين خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي.



وقال ويرزين، في تصريحات لقناة تودو نوتيسياس الأرجنتينية: "علمنا بالوقائع في نهاية الصيف، وقررنا في مطلع مارس التقدم بشكوى للقضاء".



وأكد ويرزين أن وكيل النائب العام في الأرجنتين، غويرمو ماريخوان، الذي يباشر التحقيقات في القضية، استمع لأقوال بعض الشهود، وأن القضية تم رفعها إلى أحد القضاة الاتحاديين يدعى سيباستيان راموس.



وتم الكشف عن الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها البعض داخل منتخب الجمباز الإيقاعي، من قبل أحد الرياضيين يبلغ من العمر 40 عامًا، وذلك خلال لقاء جميع بين أبطال هذه الرياضة السابقين والحاليين.



وروى الرياضي المذكور أنه تعرض للاعتداء الجنسي من قبل مدربه، عندما كان بسن الطفولة.



يذكر أن هذا المدرب اعتدى بشكل مماثل على لاعبين آخرين قبل 20 عامًا.



وأضاف ويرزين قائلًا: "إنهم عدة ضحايا، نرغب في ألا يفلت المسؤول من العقاب، وأن يتم حماية الضحايا".



وتفجرت قضية الاعتداءات الجنسية على لاعبي الجمباز وسط الفضائح التي تعيشها الأرجنتين في الوقت الراهن، بسبب حالات الاعتداء الجنسي التي تعرض لها لاعبو كرة قدم صغار في ناديي إندبيندينتي وريفر بليت.