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رياضة

مدرب الزمالك يكشف حقيقة استقالة إيهاب جلال

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 03:03 م
صدى البلد
ملك موسي
حرص حمد إبراهيم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الرد على ما تردد في مؤخرًا بشأن نية إيهاب جلال المدير الفني للفريق، لتقديم استقالته بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثلاثين للدوري بإستاد الإسماعيلية ليتراجع الأبيض للمركز الثالث بفارق 5 نقاط عن فريق الإسماعيلي صاحب المركز الثاني.

وكشف المدرب العام للفريق الأبيض، أنه لا أساس من الصحة لما تردد مؤخرا حول تقديم إيهاب جلال استقالته، مؤكدًا أن غيابه عن المباراة الودية أمس الثلاثاء، بسبب تعرضه لنزلة برد.

وشدد على أن الجهاز المعاون لإيهاب جلال حضر للنادي ومارس عمله دون مشاكل، على أن يتواجد إيهاب جلال في مران غدا الخميس، بعدما منح المدير الفني لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الأربعاء.

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