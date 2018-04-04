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رياضة

2.5 مليون جنيه دفعة أولى من الاتصالات لدوري مراكز الشباب

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 03:05 م
صدى البلد
ريهام بكير
تسلمت وزارة الشباب والرياضة الدفعة الأولى من الشركة المصرية للاتصالات والخاصة برعاية دورى مراكز الشباب لعام 2018 والتي تبلغ 2.5 مليون جنيه من إجمالى قيمة رعاية المصرية للاتصالات لدورى مراكز الشباب والبالغة إجمالًا خمسة ملايين جنيه.

ويشارك ضمن فعاليات الدورى هذا العام حوالى 20 ألف شاب من أعضاء مراكز الشباب المشاركة والتي تبلغ 568 مركز شباب موزعة على جميع المحافظات.

كما تقام مباريات الدورى على ملاعب مراكز الشباب التي قامت الوزارة بإنشائها خلال الفترة الماضية والبالغة إجمالًا حوالى 3000 ملعب كرة قدم منهم 500 ملعب قانونى و2500 ملعب خماسي.

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