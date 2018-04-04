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رياضة

حسم مصير معروف يوسف من مواجهة المقاصة ..غدا

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 03:03 م
صدى البلد
ملك موسي
كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه سيتم حسم مصير النيجيري معروف يوسف غدا الخميس، من المشاركة في مباراة فريقه المقبلة أمام مصر المقاصة المقرر لها الأحد المقبل، ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز.

وخضع اللاعب لأشعة على قدمه أمس الثلاثاء، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام الإسماعيلي بشد خفيف في القدم، قبل أن يتم استبداله خلال شوط المباراة الثاني.

وينتظر الجهاز الفني نتيجة الأشعة والتي سيقوم اللاعب بعرضها على الجهازين الطبي والفني غدا الخميس، لتحديد إمكانية مشاركته في مباراة مصر المقاصة المقرر لها الأحد المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة والعشرين للدوري المصري الممتاز.

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