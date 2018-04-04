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محافظات

محافظ الدقهلية يكرم أمهات مثاليات وأطفالا أيتاما باستاد المنصورة.. صور وفيديو

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 04:29 م
احتفالية يوم اليتيم
احتفالية "يوم اليتيم"
همت الحسينى
كرم الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، عددا من الأمهات المثاليات، والأطفال اليتامى، وذلك خلال احتفالية "يوم اليتيم" التي نظمتها جمعية الأورمان بالصالة المغطاة باستاد المنصورة.

وأكد الشعراوى أن الاحتفال بيوم اليتيم أقل ما يقدم لهؤلاء اليتامى، حيث أن اليتيم الحقيقى هو من لا يجد اهتماما وحبا من المجتمع، لافتا إلى أن الجميع يعمل من أجلهم.

وبعدها كرم الأطفال اليتامى المتفوقين علميا ورياضيا وحفظة القرآن الكريم، بتسليمهم مبالغ مالية، كما كرم 22 أما مثالية من الأمهات الأرامل بمبالغ مالية، وهدايا لـ 350 طفلا يتيما.

محافظ الدقهلية يكرم أمهات مثاليات وأطفالا أيتاما باستاد المنصورة.. صور وفيديو
محافظ الدقهلية يكرم أمهات مثاليات وأطفالا أيتاما باستاد المنصورة.. صور وفيديو
محافظ الدقهلية يكرم أمهات مثاليات وأطفالا أيتاما باستاد المنصورة.. صور وفيديو
محافظ الدقهلية يكرم أمهات مثاليات وأطفالا أيتاما باستاد المنصورة.. صور وفيديو

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