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محافظات

شاهد .. أول كرفان متنقل للمأكولات والمشروبات ببنى سويف.. والفكرة تلقى استحسان الجميع

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 04:32 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
" on public " ظاهرة فريدة من نوعها على المجتمع السويفي داخل مدينة بنى سويف، ويتجول الكارفان المتنقل لتقديم المأكولات السريعة والمأكولات الساخنة داخل منطقة الأباصيرى، التي تعد أحد أشهر الأحياء الراقية بوسط مدينة بنى سويف.

عربة مطلية بألوان جذابة وجميلة ، يعمل بداخلها أربعة من الشباب الجامعيين والحاصلين على مؤهلات عليا، يرتدون زى برتقالى موحد، لجذب الانتباه كبديل عن المطاعم التقليدية داخل مدينة بنى سويف.

محمود عز الدين شاب من مدينة بنى سويف حاصل على كلية التجارة، صاحب الفكرة والمشروع قال لــ"صدي البلد": "حصلت على كلية التجارة بتقدير جيد وانتظرت كغيرى من الشباب الوظيفة الحكومية لأكثر من ثمان سنوات حتى وصل سنى 32 عاما.

وتابع محمود: "بعدما فقدت الأمل فى الحصول على الوظيفة الحكومية كان لدى فكرة إنشاء عربة متنقلة لتقديم المأكولات والمشروبات الساخنة كفكرة فريدة من نوعها داخل مدينة بنى سويف".

وقال صاحب المشروع: "تقدمت بطلب للمهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف لإنشاء المشروع وتقدمت بكافة الأوراق المطلوبة وتواصلت معى الجهات المعنية إلى أن استطعت أن أحصل على أول رخصة لعربة طعام متنقلة داخل مدينة بنى سويف".

وأضاف: "حصلنا على الشهادات الصحية مع مجموعة من أصدقائى الذين يعملون معى فى المشروع مطالبًا الشباب بعدم الانتظار للوظيفة الحكومية والبحث عن العمل الخاص بدلا من الانتظار لسنوات تضيع من العمر فى البحث عن وظيفة حكومية".

من جانبه، أوضح "احمد يوسف"، طالب بمعهد سياحة وفنادق صديق محمود والذى يعمل فى الكرفان: "نعمل أربعة أصدقاء فى المشروع ونحن طلبة جامعيين، فكرنا فى المشروع وقمنا باستيراد العربة من الخارج لأنها غير متواجدة فى مصر".

وأضاف أحمد: "نجهز جميع المأكولات منزليا، ونقوم بتقديم المأكولات السريعة، ونقدم أنواعا جديدة من الطعام فلدينا طعام على اللهب وهو أول مكان يقدم هذا النوع داخل بنى سويف ونقدم مشروبات ساخنة داخل ماكينة القهوة الخاصة بنا، إضافة إلى كافة أنواع البرجر والهوت دوج وغيرها من المأكولات السريعة".

ولاقى المشروع استحسان شباب المنطقة، حيث قال صلاح منصور، أحد الشباب الذى كان يقف لشراء بعض المأكولات من العربة، إن الفكرة ممتازة ورائعة وشكل العربة يجذب الانتباه والطريقة التى يقدم بها الطعام تجعل العديد من الأهالى وخاصة الشباب فى الإقبال عليها بعيدًا عن المطاعم التقليدية.

أكد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف لــــ"صدي البلد"، أنه زار الشباب فى المكان المخصص لهم، وأعطى كافة التعليمات للمسئولين لتسهيل إجراءات حصولهم على التصاريح الخاصة بهم.

وقال: المشروع رسخ لفكرة إنشاء مكان مخصص أو شارع خاصة لإنشاء العديد من المشروعات الصغيرة مثل تلك العربة لتعميم التجربة فى مدينة بنى سويف وتوفير فرص عمل.
شاهد .. أول كرفان متنقل للمأكولات والمشروبات ببنى سويف.. والفكرة تلقى استحسان الجميع
شاهد .. أول كرفان متنقل للمأكولات والمشروبات ببنى سويف.. والفكرة تلقى استحسان الجميع
شاهد .. أول كرفان متنقل للمأكولات والمشروبات ببنى سويف.. والفكرة تلقى استحسان الجميع
شاهد .. أول كرفان متنقل للمأكولات والمشروبات ببنى سويف.. والفكرة تلقى استحسان الجميع

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