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حضرى حواوشي بالجبن على طريقة الشيف شربينى

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 04:41 م
حواوشي
حواوشي
هاجر هانئ
نقدم لكم طريقة تحضير حواوشي بالجبن من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج "الشيف".

المقادير
لحمة مفرومة
بصل
ثوم
عيش بلدى
بودرة ثوم
زيت زيتون
ملح
فلفل
صويا صوص
جبنة مشكل شيدر وموزاريلا وجودة
فلفل ألوان
دبس الرمان
عصير ليمون
سماق
زعتر مجفف
فلفل حار أو شطة حسب الرغبة

طريقة التحضير
* يُفرم البصل في الكبة ثم يتبل بالملح والفلفل والكمون والشطة والتوابل.
* يضاف اللحمة المفرومة والجبن المشكلة والفلفل الألوان.
* يقلب الخليط جيدا ثم يضاف الصويا صوص.
* يقلب الخليط جيدا ثم يحشى في العيش البلدي.
* يدهن الوجه بزيت الزيتون ويوضع في الصينية المدهونة بزيت الزيتون.
* يدخل الفرن حتى تمام النضج.

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