بدء الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية بالمنيا الثلاثاء القادم

أعلن الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا عن بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية على مستوى مراكز وقرى المحافظة الثلاثاء القادم الموافق 10 ابريل الجاري، وذلك بالتزامن مع بداية الحملة على مستوى الجمهورية والتي تستمر لمدة شهر من بداية تاريخ الحملة.



قال عثمان إن الحملة تستهدف تحصين رؤوس الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بمقابل رمزي، مناشدًا المزارعين والفلاحين بسرعة الاستجابة للفرق القائمة على تنفيذ الحملة وتحصين رؤوس الماشية من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.



وفى إطار الاستعداد لبدء تنفيذ الحملة عقد مدير المديرية اجتماعًا موسعًا مع السادة الأطباء مديري الإدارات بالمديرية والإدارات البيطرية بالمراكز لمناقشة الاستعدادات اللازمة لبدء الحملة والإجراءات الواجب إتباعها ضمانًا لتنفيذ الحملة بالشكل الجيد.

