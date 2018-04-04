رئيس "العبرية" بعين شمس: "100 عام على وعد بلفور" كتاب يتبنى الرواية الصهيونية

أبدت الدكتورة حنان كامل أستاذ ورئيس قسم اللغة العبرية بآداب عين شمس انزعاجها الشديد من كتاب جديد تم تنظيم حفل توقيع له داخل مكتبة الإسكندرية مؤخرا لشاعر مصري غير متخصص عن وعد بلفور، لتضمنه أخطاء منهجية وعلمية.



وقالت "كامل" إن خطر كتاب 100 عام على وعد بلفور هو تبنيه للمقولات الصهيونية التي تزعم أن اليهود في مكان في العالم هم شعب واحد وأنهم تعرضوا للظلم والاضطهاد، وهو بهذا يكرر أقوال صهاينة دون أن يذكرهم بالاسم، وتجاهل مراجع عربية تزخر بها مكتبات الجامعات المصرية والعربية.



وفندت في نقاط محددة ملحوظات عامة أكاديمية، بدأتها بعنوان المؤلف والتي قالت عنه "توقع القارئ أن يتناول الكاتب المائة عام التالية على وعد بلفور،لا أن يعود بالقارئ إلى الماضي السحيق، حتى لو بدا أن ذلك نوع من التقديم لإرهاصات وعد بلفور، لأنه كان من الممكن أن يختزل ذلك في عدة صفحات".



وتابعت "لكن الكاتب قسم الكتاب إلى جزءين، الثلثين الأولين تناول فيهما تاريخ بني إسرائيل منذ خلق العالم، وبه المقولات الصهيونية التي استخدمها الكاتب على نطاق واسع في المؤلف، والثلث المتبقي لوثائق ماقبل وعد بلفور والوثيقة ذاتها وبالتالي فالعنوان لا يتفق مع المضمون".



وأوضحت أن الكاتب اتبع المنهج التاريخي السردي أو التقليدي والذي يتفق مع الأعمال الأدبية وليس التاريخية، وإن كان الكاتب قد صدر في العنوان أنه قراءة عبر الأدب والتاريخ، وبالتالي فإن إغفال المنهج التاريخي النقدي الذي يقدم رؤية نقدية أو إشكالية جعل الكتاب عبارة عن عمل أدبي سردي وليس تاريخي مما اكسب العمل الأسلوب الشيق الممتع الذي يجعل القارئ يلهث إلى أن ينتهي من قراءته.



وعلى الرغم من أن هذا الأمر له ميزة إيجابية إلا أن له أيضا ميزة سلبية، تخرج من خلالها بنتيجة مؤداها إنه لابد من التعاطف مع هذه الجماعة وإعادة النظر في موقفنا منهم فهم بشر وأي إنسان من حقه الحياة والعيش فلماذا نستنكر عليهم ذلك، بل إن التعايش معهم ممكن وهو الحل الوحيد للوضع القائم، وكأن سبب المشكلة الجانب الآخر وليس الإسرائليين أنفسهم.



وأشارت إلى أن مؤلف الكتاب بدأ في تصدير رأيه للقارئ وأهله لقبول هذا الرأي، فعرض بداية قصيدة لشاعر يهودى يؤكد فيها على أبدية اليهود ومدى صمودهم (ص3)، وعلى أنهم شعب ثم عرض قصيدة للشاعر الفلسطيني (سميح القاسم)، يؤكد فيها أن الشعب الفلسطيني حي ولم يمت، وإن كان الشعر العبري أقوى في تعبيراته ومعانيه من الشعر الفلسطيني.



وتابعت "إذا كانت رؤية الكاتب واضحة وعقيدته واضحة، إن من حق اليهود (الجماعة الدينية) أن تعيش وستظل حية للأبد، وكذلك الشعب الفلسطينى فهو حي قائم بالفعل ومن حقه الحياة وأعتقد أن معظم الشعوب العربية لا تستنكر حق أي إنسان في الحياة، ولكن هل لكي أحيي جماعة أميت شعب؟ هل كى تعيش جماعة تستعمر وتحتل ارض شعب آخر وتسعى لإبادته كى تتفرد بالأرض؟".



واستطردت "أخطأ الكاتب حينما استخدم مصطلحات الفكر الصهيوني مثل:(تاريخ اليهود في العالم ص9)، فقد كان من أبرز أفكار الفكر الصهيوني اعتبار يهود اليوم هم يهود الأمس وإن لهم تاريخ واحد متصل على الرغم من وجودهم في جميع أنحاء العالم، وبالتالي نصل إلى فكرة إنهم شعب واحد بل إنهم شعب أو أمة أصلا، والحقيقة إن اليهودية لا تشير إلى شعب أو جنسية وإنما تشير إلى ديانة فهناك اليهودي المصري واليهودي الألماني وغيرهما".



وفي ص 100 من الكتاب قال المؤلف "لا يسعني كقارئ سوى أن أرثي هذا (الشعب؟؟؟)، الذي عاش مضطهدا طيلة حياته ومع ذلك ظل مثابرا صامدا إلى أن تمكن من إقامة دولته"، فلقد قدم الكاتب من يدينون بالديانة اليهودية على إنهم مضطهدون لكونهم يدينون باليهودية، وتناسى إن أي معاملة سيئة تجاه هذه الجماعات كانت رد فعل على أفعالهم في المجتمعات التي عاشوا فيها ولم تجد إلا الجحود والتآمر من قبلهم.

