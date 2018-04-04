ألمانيا تطالب ببدء حوار مع الولايات المتحدة لتجنب حرب تجارية

قالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم "الأربعاء" إن من الضروري أن تنخرط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في حوار من أجل تجنب نشوب صراع تجاري.



وردت الصين اليوم على خطط واشنطن الرامية إلى فرض رسوم جمركية على واردات قادمة من الصين يصل حجمها إلى 50 مليار دولار بفرض قائمة من الرسوم المماثلة على واردات مهمة تأتي من الولايات المتحدة وبينها فول الصويا والطائرات والسيارات والويسكي والكيماويات.



وقالت المتحدثة إن "التطور يظهر أن أهم شيء لنا هو الاستفادة من الوقت الذي لدينا الآن حتى أول مايو (أيار) لإجراء حوار بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل تجنب دوامة تقود إلى صراع تجاري".



وقالت إن من المهم أيضا التحدث مع الصين بشأن التجارة.