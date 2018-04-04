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أخبار العالم

"ترامب" يوافق على إبقاء القوات الأمريكية في سوريا لفترة أطول

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 04:29 م
صدى البلد
واشنطن رويترز
قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية اليوم "الأربعاء" إن الرئيس دونالد ترامب وافق في اجتماع لمجلس الأمن القومي أمس على إبقاء القوات الأمريكية في سوريا لفترة أطول لكنه يريد سحبها في وقت قريب نسبيا.

وأضاف المسؤول أن ترامب لم يقر جدولا زمنيا محددا لسحب القوات. وقال إنه يريد ضمان هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية ويريد من دول أخرى في المنطقة بذل مزيد من الجهود والمساعدة في تحقيق الاستقرار بسوريا.

وتابع المسؤول "لن نسحب (القوات) على الفور لكن الرئيس ليس مستعدا لدعم التزام طويل الأجل".

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