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أخبار البلد

وزير الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان أعمال تطوير مستشفى بورفؤاد العام

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 04:25 م
وزيرالصحة
وزيرالصحة
محمود نوفل وعبدالصمد ماهر
تفقد الدكتور أحمد ‏عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، ظهر اليوم، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أعمال تطوير مستشفى بورفؤاد العام.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوزير وجه برفع كفاءة قسم الأشعة وتجهيزه بأجهزة جديدة تتضمن سي إرم، بالإضافة إلى تجديد الفرش الطبي ببنك الدم، كما وجه بإنشاء أماكن للقسم الداخلي مع تجهيز غرف العمليات وغرفة الإفاقة.

كما تفقد وزير الصحة والسكان يرافقه محافظ بورسعيد وحدة رعاية أولية بورفؤاد ٢، حيث أنشئت عام ١٩٩٩ وتتكون من أرضي وعلوي، ويتم تطويرها بحوالي ٩ ملايين جنيه.

الجدير بالذكر أنه يتم تطوير ورفع كفاءة ٢٢ وحدة أولية بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى إنشاء ١٨ وحدة جديدة تمهيدًا لتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد.

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