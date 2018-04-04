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اقتصاد

الرئيس الأمريكي: لا نحوض حربًا تجارية مع الصين

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 04:44 م
ترامب
ترامب
واشنطن أ ش أ
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لا تخوض حربًا تجارية مع الصين، وذلك بعد فرض البلدين تعريفات جمركية على بضائع بعضهما.

وأضاف "ترامب" -في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية: أن "الوضع الراهن لا يمكن أن يبقى على حاله، إذ تؤدي التعاملات مع الصين إلى عجز تجاري سنوي يبلغ 500 مليار دولار، بالإضافة إلى 300 مليار دولار أخرى يخسرها الاقتصاد الأمريكي جراء سرقة حقوق الملكية الفكرية".

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أعلنت بكين -في وقت سابق اليوم- عزمها فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها 25% على "فول الصويا والطائرات والسيارات" وسلع أخرى من الولايات المتحدة تبلغ قيمتها الإجمالية 50 مليار دولار، بعد ساعات على كشف واشنطن لائحة بمنتجات صينية تنوي إخضاعها لرسوم استيراد.

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