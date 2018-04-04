الرئيس الأمريكي: لا نحوض حربًا تجارية مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لا تخوض حربًا تجارية مع الصين، وذلك بعد فرض البلدين تعريفات جمركية على بضائع بعضهما.





وأضاف "ترامب" -في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية: أن "الوضع الراهن لا يمكن أن يبقى على حاله، إذ تؤدي التعاملات مع الصين إلى عجز تجاري سنوي يبلغ 500 مليار دولار، بالإضافة إلى 300 مليار دولار أخرى يخسرها الاقتصاد الأمريكي جراء سرقة حقوق الملكية الفكرية".



