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برلمان

برلماني عراقي: توافق على تشكيل مجموعة قانونية لبحث تعديل النظام الداخلي للاتحاد البرلمان العربي

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 04:43 م
صدى البلد
القاهرة أ ش أ
قال النائب محمد نوري، عضو الوفد العراقي المشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، إن اللجنة بحثت إمكانية تعديل النظام الداخلي للاتحاد لإضافة لجان أساسية غير موجودة حاليًا، مثل: حقوق الإنسان والسياحة والمرأة، إلى النظام الداخلي وميثاق البرلمان العربي.

وأضاف نوري- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية بمقر مجلس النواب- أنه تم الاتفاق مبدئيا خلال الاجتماع على أهمية تشكيل مجموعة قانونية تدرس النظام الداخلي للبرلمان العربي، تمهيدًا لإضافة اللجان المقترحة، مشيرا إلى أن اللجنة التنفيذية لاتزال في طور تشكيل لجنة قانونية لعرض الموضوع عليها، وأخذ رأيها في إمكانية إدخال التعديل على الميثاق من عدمه.

وتابع: أنه تم خلال الاجتماع بحث موازنة الاتحاد، وبعض لجان البرلمان العربي التى لم تقر ويوجد فقط أسماء لها وتمت المطالبة بتفعيلها.. لافتا إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تفعيل هذه اللجان وفق المدد القانونية.

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