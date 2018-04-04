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برلمان

رئيس الوزراء و«الجندي» يصلان البرلمان لتقديم اعتذار رسمي للنواب .. فيديو

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 04:18 م
صدى البلد
فريدة على و ماجدة بدوي ومحمود إبراهيم
وصل منذ قليل رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، واللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، إلى مقر البرلمان، وذلك للقاء رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، لتقديم اعتذار عما بدر من الجندى من تصريحات بشأن إلقاء طلبات النواب فى القمامة.

ويحضر اللقاء كل من المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، والأمين العام، المستشار أحمد سعد.

وكانت الجلسة العامة الأخيرة للبرلمان شهدت هجوما عنيفا على وزير التنمية المحلية، بسبب تصريحاته المتعلقة بإلقاء طلبات الأعضاء فى "الزبالة"، وسط مطالبات بضرورة إقالته فى أقرب وقت، فيما طلب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، منحه فرصة للرجوع لرئيس الوزراء فى هذا الصدد، مؤكدا أن ما سيحدث سيرضى النواب.

والتقى رئيس مجلس الوزراء، اللواء أبو بكر الجندي، بالأمس للوقوف على الموقف المتعلق بالتصريحات الصادرة عنه ، والتي أثارت حفيظة أعضاء مجلس النواب الموقرين.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء تقديره العميق، وأعضاء الحكومة، للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس الموقر، إيمانًا بدورهم الوطني باعتبارهم ممثلي الشعب، المعبرين عن مصالح المواطنين، مشددًا على التنسيق والتعاون الكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يحقق صالح الوطن والمواطن.

وجدد رئيس الوزراء توجيهاته لأعضاء الحكومة باستمرار التواصل المباشر والفاعل مع أعضاء البرلمان في إطار من الاحترام والتقدير الكامل لدور السلطة التشريعية، مؤكدًا على نهج الحكومة في التعامل بشفافية مع مختلف القضايا والمواقف.

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