محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان بالقاهرة لبحث سبل التعاون

استقبل اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية بمكتبه السفير تورال رضاييف سفير جمهورية اذربيجان بالقاهرة لبحث سبل التعاون وتبادل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين فى ظل اتفاقية التوأمة بين محافظة القليوبية ومحافظة أبشرون بأذربيجان.



وأشاد عشماوى بالعلاقات المصرية الأذربيجانية في كافة المجالات الثقافية والاقتصادية والسياحية ولاسيما وأن البلدين لديهما رؤية مشتركة وإمكانيات متبادلة في كافة المجالات تساعد في تعزيز وتطوير العلاقات مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري المصري الأذربيجاني بلغ في المرحلة الماضية نحو 4 مليارات دولار.



وأكد محافظ القليوبية أن مصر تلتقى وتتشابه مع دولة أذربيجان فى أمور كثيرة ونسعى لزيادة الخبرات والثقافات بين البلدين لخلق استثمارات جديدة.



من جانبه أكد سفير أذربيجان أن بلاده مهتمة بشكل خاص بتعزيز التعاون فى مجال النفط والكهرباء حيث يتمتع بفائض فى هذه المنتجات تصدره للخارج وقال إن مصر تستحق مكانتها العظيمة فى العالمين الإسلامى والعربى وتلعب دورا مهما فى منطقة الشرق الأوسط وأن اذربيجان تسعى دائما منذ استقلالها لتعزيز العلاقات معها.



