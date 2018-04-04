تونس تخطط لإطلاق قمر صناعي بحلول 2025

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن المسؤولة في المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد في تونس، ثريا الساحلي، أن المركز يدرس إمكانية إنشاء قمر اصطناعي تونسي بحلول عام 2025.



وجاء في تصريح "الساحلي" لوسائل إعلام تونسية أن المركز يدرس الجدوى من إطلاق قمر اصطناعي للاستعمال السلمي إلى الفضاء، بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



ومن المتوقع أن يتم اعتماد هذا القمر الاصطناعي في مجالات مختلفة منها الأمن والتخطيط الحضري والفلاحة والبيئة وغيرها، وهو ما أكده المقدم بالجيش الوطني التونسي، نزار طابية، في تصريح إعلامي، الذي قال إن الجيش التونسي يعمل على مشروع نظام تحديد المواقع "GPS" باستعمال الأقمار الاصطناعية، وسيكون هذا المشروع بالشراكة بين وزارة الدفاع والقطاع العام والخاص وشركة اتصالات تونس.