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ثقافة

مدير المتحف البريطاني يزور المتحف الكبير.. ويشيد بنقل وترميم القطع الأثرية.. صور

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 04:42 م
صدى البلد
علاء المنياوي
استقبل المتحف المصري الكبير اليوم الأربعاء هارتوج فيشر مدير المتحف البريطاني، ونيل سبينسر مدير قسم الآثار المصرية والسودانية بالمتحف، وكان في استقبالهما د.طارق توفيق، المشرف العام على المتحف المصري الكبير واصطحبهما في جولة شملت الموقع الإنشائي للمتحف، ومركز ترميم الآثار.

وأعرب د.توفيق، عن مدى حرصهما على زيارة المتحف المصري الكبير خلال تواجدهما في مصر، كأحد أهم وأكبر مشاريع وزارة الآثار القومية في إنشاء أكبر مركز أثري وثقافي بالشرق الأوسط.

وأبدى فيشر إعجابه الشديد بما تتخذه وزارة الآثار من خطوات لإنجاز مشروع المتحف المصري الكبير، مشيدا بعمليات نقل التماثيل والقطع الاثرية خاصة تمثال رمسيس الثاني واصفا إياه بالمشهد المشرف.

من جانبه أشاد سبنسر بالإنجاز، الذي حققته الوزارة في الأعمال الإنشائية للمتحف، واستخدام أحدث الوسائل والتقنيات داخل معامل الترميم، فضلا عن وجود أعلى مستوى من فريق المرممين المتخصصين.

وأعرب فيشير عن إعجابه بعدد القطع، التي سيضمها المتحف وتنوعها من حقبات زمنية مختلفة، وخاصة مجموعة توت عنخ آمون، مشيرا إلى أنه باكتمال عرضها سيصبح أعظم صرح يبرز معالم وجمال الحضارة المصرية.
مدير المتحف البريطاني يزور المتحف الكبير.. ويشيد بنقل وترميم القطع الأثرية.. صور
مدير المتحف البريطاني يزور المتحف الكبير.. ويشيد بنقل وترميم القطع الأثرية.. صور
مدير المتحف البريطاني يزور المتحف الكبير.. ويشيد بنقل وترميم القطع الأثرية.. صور
مدير المتحف البريطاني يزور المتحف الكبير.. ويشيد بنقل وترميم القطع الأثرية.. صور
مدير المتحف البريطاني يزور المتحف الكبير.. ويشيد بنقل وترميم القطع الأثرية.. صور
مدير المتحف البريطاني يزور المتحف الكبير.. ويشيد بنقل وترميم القطع الأثرية.. صور
مدير المتحف البريطاني يزور المتحف الكبير.. ويشيد بنقل وترميم القطع الأثرية.. صور
مدير المتحف البريطاني يزور المتحف الكبير.. ويشيد بنقل وترميم القطع الأثرية.. صور
مدير المتحف البريطاني يزور المتحف الكبير.. ويشيد بنقل وترميم القطع الأثرية.. صور
مدير المتحف البريطاني يزور المتحف الكبير.. ويشيد بنقل وترميم القطع الأثرية.. صور
مدير المتحف البريطاني يزور المتحف الكبير.. ويشيد بنقل وترميم القطع الأثرية.. صور
مدير المتحف البريطاني يزور المتحف الكبير.. ويشيد بنقل وترميم القطع الأثرية.. صور
مدير المتحف البريطاني يزور المتحف الكبير.. ويشيد بنقل وترميم القطع الأثرية.. صور
مدير المتحف البريطاني يزور المتحف الكبير.. ويشيد بنقل وترميم القطع الأثرية.. صور

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