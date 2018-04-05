ختام المهرجان الرياضي الأول بجامعة المنيا وإعلان النتائج.. صور

كرم الدكتور مصطفى عبد النبى نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، الكليات المشاركة والطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في ختام فعاليات المهرجان الرياضى الأول الذى اقامته جامعة المنيا بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس الجامعة، والتي شاركت فيها جميع كليات الجامعة.



وأسفرت نتائج المهرجان فى سباق الطريق طلبة عن فوز الطالب أحمد يونس بكلية التربية الرياضية بالمركز الأول، وأحمد فكرى بكلية الزراعة بالمركز الثانى، وعلى يوسف بكلية الآداب بالمركز الثالث، وفى سباق الطريق طالبات فازت الطالبة فاطمة محمد بالمركز الأول كلية التربية للطفولة المبكرة، والطالبة ياسمين اسامة بكلية التربية الرياضية بالمركز الثانى، وجاءت رانيا عامر بكلية التمريض بالمركز الثالث، كما فاز من الطلاب متحدى الإعاقة بالمركز الأول والثانى فى نفس المسابقة، الطالب محمد أحمد بكلية الفنون الجميلة، ومحمد جمال الدين بكلية الآداب، وفى مسابقة كرة السلة طلبة فاز مروان محمد بكلية العلوم بالمركز الأول، ومحمد حسن بكلية الزراعة بالمركز الثانى، وجاء الطالب أحمد أشرف بكلية الآداب بالمركز الثالث، وفي كرة السلة طالبات فازت نجلاء سمير بكلية التربية بالمركز الأول، وجاءت اسماء رجب بكلية الآداب، وآية رضا بكلية الحقوق بالمركز الثانى والثالث، وفى سباق 100م طلبة حصل اسامة محمد بكلية التربية الرياضية بالمركز الأول، وإسلام سيد بكلية الهندسة بالمركز الثانى، ومحمد عبد الهادى بكلية دار العلوم بالمركز الثالث



وفى مسابقة سباق (50)م طالبات فازت فاطمة محمد بكلية التربية للطفولة المبكرة، وجاء بالمركز الثانى والثالث الطالبة نسمة مفتاح بكلية الحقوق، وسمر محمد بكلية دار العلوم ، كما جاء بالمركز الأول فى مسابقة الكرة الثلجية طلبة الطالب على يوسف بكلية الآداب، وبالمركز الثانى والثالث فاز أحمد بهاء بكلية الطب، ومحمد رمضان بكلية الحقوق، وفى مسابقة ضربات الجزاء طلبة فاز الطالب بهاء بكلية الحاسبات، واحمد يونس بكلية التربية الرياضية، والطالب حماد بكلية الآداب، وفى مسابقة الكرة والصندوق طالبات حصلت أمانى عامر بكلية دار العلوم بالمركز الأول، وفاطمة حسين بكلية الزراعة بالمركز الثانى، وحصلت نورهان عاطف بكلية الحقوق على المركز الثالث



وفى نفس المسابقة طلبة فاز محسن حسين بكلية التربية الرياضية بالمركز الأول، وهشام محمد بكلية التربية بالمركز الثانى، وعبد الله محمد بكلية العلوم بالمركز الثالث، وفى مسابقة رميات الإرسال الطائش طلبة فاز محمد وحيد بكلية الآداب بالمركز الأول، وجاء محمد بدوى بكلية الحاسبات، ومحمد علاء بكلية العلوم بالمركز الثانى والثالث، وفى نفس المسابقة طالبات فازت فاطمة رمضان بكلية التربية الرياضية بالمركز الاول، والطالبة كريستين البرت بكلية التربية للطفولة المبكرة بالمركز الثانى، والشيماء علاء الدين بكلية الحقوق بالمركز الثالث، كما حصلت سبع كليات على كأس عام المهرجان، جاءت بالترتيب من المركز الأول إلى السابع كليات التربية الرياضية وكلية الآداب وكلية الحقوق وكلية التربية للطفولة المبكرة، وكلية العلوم، وكلية دار العلوم وكلية الزراعة بالمركز الخامس مكرر.



حضر الاحتفالية عماد محمد زكى مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور علي أحمد ممثلًا عن وزارة الشباب والرياضة، وعادل عبد الله مدير ادارة النشاط الرياضى، والدكتور أحمد بسيونى ويسري خلال ومحمد رشاد مسئولي النشاط.

