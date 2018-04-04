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أخبار البلد

أبو الغيط يعقد جلسة مباحثات مع وزير خارجية البرتغال

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 04:31 م
صدى البلد
نادر سمير:
التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، بوزير الخارجية البرتغالي اوجستو سانتوس سيلفا، في لقاء تناول عددا من قضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل الارتقاء بالعلاقات بين الدول العربية والبرتغال في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال المرحلة المقبلة.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، بأن اللقاء شهد التركيز على تناول الأبعاد الحالية للقضية الفلسطينية في ضوء التطورات الأخيرة، حيث حرص الوزير البرتغالي على تجديد مساندة بلاده للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

في حين حرص الأمين العام على أن يثني ويعرب عن تقديره للمواقف البرتغالية في هذا الصدد، مؤكدًا التطلع إلى استمرار هذا الدور البرتغالي الإيجابي، بما في ذلك ما يتعلق بعدم مساندة الترشح الإسرائيلي لعضوية مجلس الأمن للعامين 2019 و2020.

كما تم التطرق أيضًا إلى أخر تطورات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن في ضوء استمرار النزاعات المسلحة في هذه الدول واتساع دائرة تداعياتها بما فيه التداعيات الإنسانية التي تمتد إلى الإقليم الأوروبي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن مسألة تطوير الحوار بين الجانبين العربي والأوروبي شغلت أيضا حيزا من النقاش، حيث أعرب أبو الغيط عن تطلعه لإعطاء قوة الدفع اللازمة داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تفعيل المقترح الذي تبناه وزراء الخارجية العرب والأوروبيين في ديسمبر 2016 من أجل قمة عربية أوروبية لمناقشة القضايا والتحديات ذات الاهتمام المشترك.

من ناحية أخرى، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الأمين العام ناقش مع الوزير البرتغالي كيفية العمل على تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية التي تربط البرتغال والدول العربية في ظل العلاقات التاريخية والحالية المتميزة التي تربط بين الجانبين ووجود فرص وإمكانات واعدة لتحقيق هذا الهدف، مع إمكانية الاستفادة في هذا الصدد من مذكرة التفاهم الموقعة بين الجامعة العربية والبرتغال في عام 2007 والنظر في توسيع دائرة التعاون بشأن المجالات التي تناولتها.

جدير بالذكر، أن الأمين العام التقى أيضا صباح اليوم في جلسة حوار نقاشية نظمها المعهد الدبلوماسي البرتغالي، بعدد من المفكرين والأكاديميين المتخصصين في موضوعات الشرق الأوسط، حيث طرح الأمين العام رؤية الجامعة العربية لأهم التطورات التي تشهدها المنطقة والساحة الدولية بشكل عام، وأجاب على الأسئلة التي وجهها الحضور في هذا الإطار.

ومن المقرر أن تشهد زيارة الأمين العام إلى البرتغال لقاءً مع الرئيس البرتغالي "مارسيلو ريبيلو دي سوزا" غدا، ومشاركته في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الذي تنظمه الحكومة البرتغالية حول موضوع "التعليم العالي في أوقات الطوارئ" والذي سيشهد في جلسات عمل تتناول أوضاع اللاجئين والنازحين العرب نتيجة الأزمات والنزاعات المسلحة القائمة في عدد من الدول العربية.
أبو الغيط يعقد جلسة مباحثات مع وزير خارجية البرتغال
أبو الغيط يعقد جلسة مباحثات مع وزير خارجية البرتغال
أبو الغيط يعقد جلسة مباحثات مع وزير خارجية البرتغال
أبو الغيط يعقد جلسة مباحثات مع وزير خارجية البرتغال

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