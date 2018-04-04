وزيرا التعليم والتعليم العالي يشهدان توقيع الاتفاق النهائي المنظم لأعمال الشهادة البريطانية في مصر

بدأت منذ قليل مراسم توقيع الاتفاق النهائي المنظم لأعمال الشهادة البريطانية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي بمقر وزارة التربية والتعليم.



ويشهد مراسم التوقيع ممثلون عن المركز الثقافي البريطاني، وهيئات الاختبار(كامبردج - بيرسون اديكسيل - إكسفورد).



وقالت عبير ابراهيم مدير ادارة التعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم ، ان خطوة التوقيع تأتي اليوم بعد عمل متواصل استمر لمدة تقارب العام من جانب الإدارة للتعليم الخاص والدولي والجهات المعنية والإشرافية بالوزارة بالاشتراك مع المركز الثقافي البريطاني وهيئات الاختبار(كامبردج - بيرسون اديكسيل - اكسفورد) ، مشيرةً الى ان الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي ، تتوجه بالشكر لكل الأطراف التي عاونت في إتمام وإنجاح هذا العمل، آملين أن يحقق الغاية المرجوة منه في الارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل جمهورية مصر العربية.