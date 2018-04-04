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برلمان

رئيس البرلمان المغربى: مصر قلعة النضال العربى

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 04:27 م
صدى البلد
فريدة علي وماجدة بدوي ومحمود إبراهيم
استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بمكتبه اليوم الأربعاء الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي، على هامش مشاركته في المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، والذي يستضيفه مجلس النواب المصري، بحضور كل من المستشار أحمد سعدالدين الأمين العام لمجلس النواب، والنائب مصطفى الجندي والنائب ضياء الدين داود.

واستهل الدكتور على عبدالعال اللقاء بالإشادة بالعلاقات المصرية المغربية، مؤكدًا على ترابط البلدين الشقيقين على كافة المستويات، في ضوء تشعب مجالات التعاون والتلاقي بين البلدين، مشيدًا بإسهام المغرب في الحفاظ على التراث الإسلامي، ودوره التنويري والثقافي عبر العصور، كما أكد الدكتور على عبدالعال على مواقف مصر الثابتة، نحو دعم المملكة المغربية في الحفاظ على وحدة كامل الأراضي المغربية، في ضوء قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشيدًا بتأييد المملكة المغربية لثورة 30 يونيو ودعمها لخيارات الشعب المصري.

على الجانب الآخر، أكد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي على جزيل شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية المغربية لها عمق تاريخي، مؤكدًا على اعتزاز المغرب ملكًا وشعبًا بها، واصفًا مصر بأنها قلعة النضال العربي.
رئيس البرلمان المغربى: مصر قلعة النضال العربى
رئيس البرلمان المغربى: مصر قلعة النضال العربى
رئيس البرلمان المغربى: مصر قلعة النضال العربى
رئيس البرلمان المغربى: مصر قلعة النضال العربى

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