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محافظات

محافظ القليوبية يكرم 10 أمهات مثاليات.. صور

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 04:43 م
محافظ القليوبية يكرم
محافظ القليوبية يكرم 10 أمهات مثاليات
إبراهيم الهوارى
كرم اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية اليوم 10 أمهات مثاليات على مستوى ديوان عام محافظة القليوبية.

وهم: نسرين عبد السلام بإدارة الحسابات وعائشة إبراهيم عزب بإدارة الاستثمار وناهد محمد درويش بإدارة الموارد البشرية وعليه عبد الرحمن علي بإدارة الشئون الإدارية وسعاد عبد الرحمن عبد الفتاح بإدارة المالية وعزة جمعة محمد جمعة بإدارة رعاية العاملين وناهد السيد صوابي بإدارة الشئون القانونية ونادية عبد الفتاح إبراهيم بمكتب السكرتير العام وسعاد عبد الفتاح عمر بإدارة الأمن ومباركة عبد العزيز إبراهيم بمكتب أسر الشهداء.

وأكد محافظ القليوبية أن الاحتفال بالأم لا يكفى يوم فى السنة، ويجب أن يكون كل لحظة ولن يكفى ذلك لرد جزء مما قامت به الأم، وإن الله عز وجل وصانا بالوالدين، كما أكد رسوله الكريم على أهمية الأم ودورها العظيم تجاه أولادها، فبدونها لن تتكون الأمم، ويصبح هناك العلماء والقادة والمبتكرين فى كل مجال وكل التخصصات، فهى أول من يعطى الخطوة للأمام وتعزيز ثقتهم بأنفسهم لبدء مشوار حياتهم، والقدرة على العطاء، كما إنها من تغرس القيم والمبادئ والعادات الحميدة التى تؤسس البلاد وتبنى الأمم.

وأضاف عشماوي، أن مصر هى الدولة الوحيدة التى تحتفل بها، وذلك نتيجة لتضحيات وعطاء بلا مثيل، فالأم المصرية لها طبيعة خاصة، وقوة نباهى بها العالم، فهى لا تكل ولا تمل من أداء دورها ، كما أنها تلبى نداء مصر، فالأم المصرية هى أفضل سيدات العالم.
محافظ القليوبية يكرم 10 أمهات مثاليات.. صور
محافظ القليوبية يكرم 10 أمهات مثاليات.. صور
محافظ القليوبية يكرم 10 أمهات مثاليات.. صور

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