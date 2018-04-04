محافظ الغربية يشهد تخريج الدفعة 33 من كلية الحقوق بطنطا.. صور وفيديو

شهد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية حفل تخريج الدفعة 33 كلية الحقوق جامعة طنطا ,دفعة الدكتور عمرو فؤاد بركات عميد الكلية الأسبق .



وخلال الحفل قدم اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية في كلمته، الشكر لجميع أهالي الغربية لمشاركتهم الايجابية في الانتخابات الرئاسية وحصول محافظة الغربية على أعلى نسب في التصويت، مؤكدا أن هذا يدل على الوعي الكامل لكل الفئات العمرية.



كما قدم محافظ الغربية الشكر لكل أولياء الأمور على ما بذلوه من جهد حتى يصلوا بأبنائهم إلى هذا اليوم، مشيرا إلى حرصه الدائم على حضوره ومشاركته كافة حفلات التخرج على مستوى الجامعة .



وهنأ المحافظ الخريجين متمنيا لهم مستقبلا باهرا يرفع من شأن مصر. وخلال الحفل قدم الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الحقوق درع الكلية لمحافظ الغربية تقديرا للدور الكبير الذي يقوم به المحافظ في النهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة .



وفى نهاية الحفل كرم محافظ الغربية رواد دفعة 1985 أول دفعة في كلية الحقوق كما كرم أوائل دفعة 2017 على مستوى الشعب بدروع وشهادات تقدير.



حضر الحفل الدكتور مصطفى احمد أبو عمرو وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور جمال محمود محمد وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتور اشرف عبد الرازق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والمستشار محمد عزمى البكري رئيس نادي قضاة طنطا السابق وعدد من أعضاء هيئة التدريس ونقيب المحامين بطنطا والنائب الدكتور عبد المنعم شهاب عضو مجلس النواب .