ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

وزير النفط البحريني: كميات الاكتشاف النفطي قد تتجاوز 80 مليار برميل

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 04:39 م
صدى البلد
المنامة أ ش أ
أعلن وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، اليوم "الأربعاء"، أن كميات النفط الخفيف والغاز المصاحب التي تم اكتشافها مؤخرًا في الحقل النفطي الأكبر في تاريخ المملكة، قد تتجاوز ٨٠ مليار برميل، مشيرًا إلى أن المسوحات الجيولوجية أسفرت عن اكتشاف آخر يحتوي على كميات كبيرة من الغاز في الطبقات العميقة من حقل البحرين تقدر بين ١٠ إلى ٢٠ تريليون قدم مكعب.

وقال بن خليفة - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في نادي "بابكو" بعوالي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - إن شركة "بابكو" وبالتعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال قامت بتحسين المسوحات الجيولوجية من خلال استغلال أحدث التقنيات المتاحة وحفر عدد من الآبار الاستكشافية التي أسفرت عن اكتشاف كميات من النفط الخفيف والغاز المصاحب قد تتجاوز ٨٠ مليار برميل في خليج البحرين وذلك في بعض المكامن غير التقليدية.

وأضاف أن هناك كميات كبيرة من الغاز في الطبقات العميقة من حقل البحرين تقدر بين ١٠ إلى ٢٠ تريليون قدم مكعب، منوهًا بأنه يتم حاليًا تقييم العطاءات المقدمة من شركتي هيليبرترون وشلمبرجير لاستخراج وإنتاج مخزون الغاز الطبيعي من هذه الطبقات.

وأكد بن خليفة أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تقوم حاليًا ببذل جهود مضاعفة للوصول بالحقل المكتشف إلى مرحلة الإنتاج خلال 5 سنوات، وفي ذات الوقت يجري العمل على دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا الاكتشاف.
يذكر أن مملكة البحرين أعلنت، الأحد الماضي، عن اكتشاف أكبر حقل نفطي في تاريخ المملكة فضلا عن كميات كبيرة من الغاز.

ترشيحاتنا

أسرة خفير أكتوبر عذبت عامل حتى الموت.. هدد ابنتهم بصورها

الأهلي يحقق 4 أرقام قياسية على مستوى أندية العالم

شاهد.. انبهار حضور مباراة الريال ويوفنتوس بهدف رونالدو.. إلا بيل

ترامب يهاتف نتنياهو لبحث "صفقة القرن"

تجديد حبس المدير المالي وأمين خزينة الزمالك 15 يوما

ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج المشروبات المقلدة بالفيوم..صور

الداخلية تغلق 21 مركزا تعليميا و5 فضائيات غير مرخصة

حضرى حواوشي بالجبن على طريقة الشيف شربينى

علي جمعة يرد على أسئلة الجمهور: الكذب على الزوجة الأولى للزواج من ثانية غير جائز .. وتشغيل القرآن بالمنزل دون وجود أحد به جائز .. ولا يصح خطبة الأرملة في فترة العدة

انتبه .. أخطاء تبطل الصلاة عند قراءة الفاتحة .. فيديو

ايهاب جلال يعنف لاعبي الزمالك ويشيد بلاعب واحد فقط

«شركات السياحة»: «بصمة العين» تهدد موسم العمرة لهذا العام «فيديو»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 اختراعات يابانية غيرت مسار البشرية.. أبرزها القطار الطلقة واللابتوب.. صور

مدير المتحف البريطاني يزور المتحف الكبير.. ويشيد بنقل وترميم القطع الأثرية.. صور

وزير النقل يشهد تدشين 4 قاطرات بحرية بتكلفة 744 مليون جنيه .. صور

حياة الفهد ترد على شائعة وفاتها بصورة على "إنستجرام"

"أقبح" 10 حيوانات فى العالم .. جميعها على قيد الحياة .. صور

فيديو

محافظ المنيا يشهد احتفال الأورمان "بيوم اليتيم".. فيديو وصور
شاهد .. أول كرفان متنقل للمأكولات والمشروبات ببنى سويف.. والفكرة تلقى استحسان الجميع
محافظ الدقهلية يكرم أمهات مثاليات وأطفالا أيتاما باستاد المنصورة.. صور وفيديو
رئيس الوزراء و«الجندي» يصلان البرلمان لتقديم اعتذار رسمي للنواب .. فيديو
بوتين: الجماعات الإرهابية تعرقل الوصول لحل سياسي فى سوريا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟