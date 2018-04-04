وزير النفط البحريني: كميات الاكتشاف النفطي قد تتجاوز 80 مليار برميل

أعلن وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، اليوم "الأربعاء"، أن كميات النفط الخفيف والغاز المصاحب التي تم اكتشافها مؤخرًا في الحقل النفطي الأكبر في تاريخ المملكة، قد تتجاوز ٨٠ مليار برميل، مشيرًا إلى أن المسوحات الجيولوجية أسفرت عن اكتشاف آخر يحتوي على كميات كبيرة من الغاز في الطبقات العميقة من حقل البحرين تقدر بين ١٠ إلى ٢٠ تريليون قدم مكعب.



وقال بن خليفة - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في نادي "بابكو" بعوالي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - إن شركة "بابكو" وبالتعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال قامت بتحسين المسوحات الجيولوجية من خلال استغلال أحدث التقنيات المتاحة وحفر عدد من الآبار الاستكشافية التي أسفرت عن اكتشاف كميات من النفط الخفيف والغاز المصاحب قد تتجاوز ٨٠ مليار برميل في خليج البحرين وذلك في بعض المكامن غير التقليدية.



وأضاف أن هناك كميات كبيرة من الغاز في الطبقات العميقة من حقل البحرين تقدر بين ١٠ إلى ٢٠ تريليون قدم مكعب، منوهًا بأنه يتم حاليًا تقييم العطاءات المقدمة من شركتي هيليبرترون وشلمبرجير لاستخراج وإنتاج مخزون الغاز الطبيعي من هذه الطبقات.



وأكد بن خليفة أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تقوم حاليًا ببذل جهود مضاعفة للوصول بالحقل المكتشف إلى مرحلة الإنتاج خلال 5 سنوات، وفي ذات الوقت يجري العمل على دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا الاكتشاف.

يذكر أن مملكة البحرين أعلنت، الأحد الماضي، عن اكتشاف أكبر حقل نفطي في تاريخ المملكة فضلا عن كميات كبيرة من الغاز.