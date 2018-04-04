وزير التعليم العالي : سنفتح "جامعات دولية" في مصر قريبا

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ، أن هناك تعاونا دائما بين وزارتي التعليم والتعليم الجامعي ، وهذا أمر ضروري.



وأعلن الوزير ان هناك 130 مدرسة دولية تتعامل مع الشهادة البريطانية في مصر ، قائلا : نحن مهتمون بالتعليم الدولي وفي السنوات القليلة القادمة سيكون في مصر جامعات دولية لاحتضان خريجي المدارس الدولية بمصر في تعليمهم الجامعي ، بعد ان تلاحظ ان معظم أبناء المدارس الدولية يلتحقون بجامعات خارج مصر رغم أن وطنهم أولى بهم.