ايجيترانس تحقق إيرادات مجمعة تصل إلى 352 مليون جنيه بنسبة نمو 64%

أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" ، المتخصصة في خدمات النقل المتكامل واللوجستيات، اليوم عن نتائجها المالية المُجمّعة خلال العام المالي 2017.



وقد أظهرت النتائج المالية للشركة نموًا قويًا في حجم الأعمال وإيرادات النشاط في كافة قطاعات أعمال الشركة، حيث قفزت إيرادات النشاط المجمعة إلى 352 مليون جنيه لتحقق نموًا بنسبة 64% مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفع صافي الأرباح بعد الضرائب في 2017 بنسبة 32% ليصل إلى 77.3 مليون جنيه.



من جانبها قالت عبير لهيطه-رئيس مجلس إدارة ايجيترانس "لقد كان 2017 عامًا آخر من الانجازات والنجاحات لشركتنا خلال تاريخها المعاصر، حيث واصلت الشركة حصد ثمار استراتيجيتها التي تنفذها بإتقان، وحساباتها السوقية الدقيقة. وقد تمكنا من تحقيق نتائج قوية جدا على المستوى التشغيلي والمالي، بما في ذلك صافي الأرباح، مع اعادة التوازن لأرقامنا ونتائجنا المالية المتنوعة، مع المحافظة على مستوى السلامة والاعتماد والثقة في عملياتنا التشغيلية"



واضافت خلال مؤتمر صحفى أنه على الرغم من التحديات التي تتسم بها البيئة الاقتصادية على المستوى الكلي، خاصة بعد تعويم الجنيه المصري واستمرار الضغوط التضخمية التي أثرت بصورة ملحوظة على المصروفات التشغيلية، إلا أن ايجيترانس مازالت قادرة على زيادة حصتها السوقية وزيادة ايراداتها. وقد شهد عام 2017 العديد من الانجازات الاستراتيجية للشركة .



واوضحت انه "بالإضافة لإطلاق ايجيترانس لمشروعها التجريبي للنقل البري للحاويات وزيادة التركيز على خدمة العملاء، واستكمال المشروعات الكبرى بنجاح، فقد جاءت النتائج الايجابية التي حققتها الشركة كدليل فعلي وترجمة حقيقية لاستراتيجيتنا الطموحة وجدارتنا السوقية ودقة منهجنا الإداري المنضبط"



واشارت إلى انه بشكل عام، عكست النتائج المالية المجمعة لشركة ايجيترانس تحسنًا كبيرًا في الأداء التشغيلي والمالي للشركة خلال العام المالي 2017، حيث أظهرت قائمة الأرباح والخسائر نموًا ملحوظًا في كافة الأرقام، فقد زادت إيرادات النشاط المجمعة بنسبة 64% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 352 مليون جنيه، بدافع من ايرادات المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها والتي تم التعاقد عليها خلال 2016، حيث تمكنت الشركة من استكمال الأعمال الموكلة إليها في تلك المشروعات خلال الربع الثالث من 2017، بالإضافة لمواصلة الأنشطة المعتادة لأدائها القوى كجزء من استراتيجية الشركة بالتركيز على تحسين الأداء في قطاعات الأعمال الرئيسية، لمواجهة التباطؤ المتوقع في مشاركتها بالمشروعات العملاقة خلال الربع الثالث والرابع من 2017 خاصة بعد استكمال الشركة لأعمالها بتلك المشروعات التي بدأت في 2016 طبقًا للجداول الموضوعة.

