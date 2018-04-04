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أخبار البلد

وزير الصحة: لون موحد لجميع الوحدات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الجديدة

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 06:12 م
وزيرالصحة
وزيرالصحة
محمود نوفل وعبدالصمد ماهر
تفقد الدكتور أحمد ‏عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، مساء اليوم، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مستشفيات النصر للتأمين الصحي وبورسعيد العسكري ووحدة طب المناخ .

أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ان وزير الصحة والسكان ومحافظ بورسعيد تفقدا وحدة رعاية أولية طب المناخ، التي تتكون من أرضي وعلوي ويتم تطويرها بتكلفة نحو ٨ مليون و ٨٠٠ ألف جنيه، وانشئت عام ١٩٣٦، لافتًا الى أن وزير الصحة وجه بكود "لون واحد" موحد لجميع الوحدات الطبية الموجودة بمنظومة التأمين الصحي الجديدة.

كما تفقدا أعمال التطوير والإنشاء لمستشفى النصر للتأمين الصحي والمتخصصة في أورام الأطفال، إضافة الى مستشفى بورسعيد العسكري، وتم عرض إمكانيات المستشفى من حيث الأجهزة الطبية وغرف العمليات والعيادات الخارجية، وما تقدمة المستشفى من خدمات طبية.

الجدير بالذكر أنه يتم تطوير ورفع كفاءة ٢٢ وحدة أولية بمحافظة بورسعيد، بالاضافة الى انشاء ١٨ وحدة جديدة، فضلًا عن وجود ١١ مستشفى، تمهيدًا لتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد.

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