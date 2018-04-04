ربة منزل تتخلص من رضيعها بإلقائه حيا بترعة الإبراهيمية

تجردت امرأة من مشاعر الأمومة وقامت بالتخلص من رضيعها بإلقائه حيا بترعة الإبراهيمية بمركز مغاغة شمال المنيا لحملها سفاحا حيث قامت بأخذه من حضانة المستشفى وإلقائه بالترعه حيا.



كان اللواء ممدوح عبد المنصف مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقى إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير مباحث المديرية بالعثور على جثة لرضيع ملقاة بترعة الإبراهيمية بمغاغة.



وتبين من تحريات البحث الجنائى قيام سيدة تدعي م . ا مقيمة بمركز مغاغة بإلقاء طفلها الرضيع حيا بترعه الإبراهيمية للتخلص منه بعدما حملت سفاحا وبمواجهتها أقرت بالتحريات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

